Ibon Navarro, sobre Osetkowski: "No hay ninguna novedad, no me refería a él"

Ibon Navarro pasó este martes por el programa Zona Verde de 101 TV en el que hizo un amplio balance de la actualidad del Unicaja desde la reciente Basketball Champions League hasta el deseo por la Liga Endesa. Sin embargo, un nombre vuelve a ocupar la actualidad y el técnico quiso extender sus declaraciones de la rueda de prensa de la Final Four: "No hay ninguna novedad con Osetkowski, no me refería a él".

Balance

"Nos acostumbramos a estas cosas como si fuera algo normal y es extraordinario. Solo hay que ver los equipos que se quedan por el camino. Hay quien dirá que esto no es la Euroliga, y es verdad, pero hay muy buenos equipos. Ganar cualquier cosa es difícil".

Belgrado-Atenas

"Estaba más contento en esta que en la de Belgrado, en Belgrado estuve liberado. Fue un alivio por habérnoslo quitado. Habíamos fallado en Málaga y había que ganar. El primer segundo cuando pasa el partido es de alivio. Después vi al cuerpo técnico, con el tiempo me han reconocido que llorando de alivio".

Experiencia

"Hay una cosa que no se compra y es el tiempo. O fichas jugadores con mucha experiencia o los tienes que hacer, pero no puedes ir a un escenario así con jugadores como los que teníamos hace tres años. Son igual de buenos en cuanto a capacidad técnica, pero no en cuanto a la experiencia. Si no la fichas, la tienes que hacer y no es una garantía, pero sí es una garantía tener un grupo que coge veteranía juntos. Si metes experiencia de gente, no es la misma que la tiene un grupo creciendo".

El Unicaja viene de sumar su sexto título con Ibon Navarro. / BCL

Semifinal ante el AEK

"AEK va a la guerra física, a igualarlo, sabiendo que si no consiguen romper el partido antes del último cuarto, no les va a dar. Les preocupa el juego en transición de los equipos españoles, pero hacen un buen balance defensivo. Cada rebote nos hace daño, se protegen y nos quita opciones de anotar en transición. Confían mucho en la energía tremenda de la gente. He estado en el OAKA, en el Pionir, pero el ruido que había aquí... retumba. Cuando te meten una canasta, parece que te han metido cinco. Lo que hicimos fue entrenar en silencio, todo había que hacerlo por señas. Lo hicimos tan en silencio que el voluntario se quedó dormido en la grada".

Tercer cuarto

"Es una semifinal. No puedes pretender ganar un título y no sufrir. Nos atascamos, fallamos tiros claros. Quisimos tirar de tres y yo les tenía que convencer de que había que encontrar un equilibrio entre seguir tirando y que no estábamos metiendo ni una, nos colapsaron. Después metemos con kravish y ellos empiezan a colapsar, tenemos tiros abiertos, pero no metemos. Hay un momento que no tenemos energía, el equipo reseteó muy bien. Hubo feedback de cosas que nos han pasado cosas fuera de casa y lo hicieron muy bien".

Tyson Carter

"Nos sorprendió a todos que no le dieran nada a Carter. Ha tenido un impacto bestial en momentos importantes de los partidos. Ha tenido actuaciones en los minutos que juega muy por encima de jugadores que están en los quintetos. Son jugadores con futuros prometedores, pero el de Carter va a ser incluso mejor".

Problemas en la plantilla

"Dylan está teniendo un año muy complicado, es complicado para todos. Es bonito que haya tenido el premio. No hay ninguna novedad. No me referí a Dylan Osetkowski porque hay jugadores con problemas personales a los que hay que acompañar. Hay problemas en el equipo porque somos personas humanas, todos tenemos allegados. La mayoría están muy lejos y se hace difícil. Ha pasado durante la temporada y hemos conseguido tener a la gente. Son personas, pero se nos está acumulando a final de temporada. Las ligas domésticas están acabando, están en play off, la NBA está en play off. Los jugadores americanos piensan que aún quedan tres semanas de liga regular y es difícil tenerlos centrados. Teniendo 4/4 es más difícil tenerlos centrados".

"El error es pensar que no lo vamos a tener en la vida como el año pasado. El equipo no estaba maduro para encontrarse un Murcia sin presión. Allí jugamos bien porque estábamos perdidos. Ellos juegan bien aquí porque están liberados. Si Melvin Ejim no pierde ese balón a siete minutos del final, podríamos estar hablando de otra cosa, pero podríamos no haber ganado la Copa. Con todos sus problemas, el Barça ha estado una canasta de la Final Four. El Madrid no ha tenido problemas. Parece que si ganamos la Liga es porque los demás van a tener problemas. Si jugamos cuartos contra Barça, imagínate. Habrá que ver qué pasa si el Madrid se encuentra al Baskonia. Tenemos que intentar llegar con todo el mundo deseando que haya un partido más, que nadie piense que si perdemos ya se van para casa".

Balance de la temporada

"El primer año ganamos la Copa y perdimos la Champions. El año pasado ni pasamos a semifinales de la Copa y ganamos la Champions. Ahora hemos ganado la Copa y la Champions. Hasta ahora nadie puede decir que lo que ha preparado Marcos no ha servido. No puede ser que si ganamos la Liga ha salido bien y si no la hemos ganado es que ha salido mal y nos hemos equivocado. Nosotros sabremos por diferentes cosas si lo que hemos hecho está bien o habrá que retocarlo. Nadie puede poner en duda que el equipo ha estado mejor que en las dos temporadas anteriores".

Tramo final

"A la Copa llegamos muy bien. A este momento de la temporada hemos llegado como teníamos que llegar, pero hay que volver a arrancar la moto desde el punto de vista físico y emocional".