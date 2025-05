Tyson Pérez, "el verdadero MVP" de la Final Four

Comenzó siendo una de las grandes incógnitas en su llegada al Unicaja, ya en las pistas de Los Guindos. ¿Cuánto le iban a respetar las lesiones? ¿Dónde le iba a colocar Ibon Navarro? Siendo algo anárquico en la cancha, ¿cómo iba a ser su adaptación a un proyecto tan disciplinado? ¿Tenía la capacidad para dar un buen salto a un proyecto competitivo como el de Los Guindos? Preguntas y más preguntas que Tyson Pérez ha sentenciado: de las dudas a decidir títulos.

Y es que uno de los nombres que ha dejado la Final Ford de la Basketball Champions League ha sido el suyo. Puede que el más importante. La competición decidió nombrar a Tyson Carter como MVP de Atenas 2025, más por haberle dejado fuera injustamente de los reconocimientos individuales que por el impacto que tuvo en la pista del SUELE Arena, pero lo cierto es que el estadounidense le ha 'cedido' públicamente, a través de las redes sociales, esa corona por el rendimiento con el que lideró al equipo con un claro "el verdadero MVP".

La mejor Final Four

10 puntos y 6 rebotes en los 15:46 minutos que disputó en la semifinal contra el AEK por los 13 puntos y 11 rebotes, con un +20 en pista, que dejó en 20:02 minutos frente al Galatasaray en la cita definitiva por el título continental son los números que dejó su paso por Grecia. Sin embargo, más allá de lo que puedan decir las cifras, está el momento de partido, el contexto y las soluciones que aporta en un grupo en el que no sobran ni talento ni tampoco jugadores ‘salvavidas’.

Hay dos apariciones que son muy claras y que también cambian el transcurso de la Final Four. La primera es frente a los griegos. Ibon Navarro para el partido con un 51-44 en el marcador para dar instrucciones en el tiempo muerto y mucha gente recordará lo que vino después: canasta de Tyson Pérez (51-46), otra canasta (53-48), tiro libre fallado y rebote ofensivo, dos tiros libres anotados (53-50), rebote defensivo, falta recibida y canasta (58-56). Y mucho más importante, el bache psicológico que salva en el infierno heleno y la lanzadera en la que monta al resto de sus compañeros.

En la final volvió a ser uno de los jugadores que rompió el encuentro en el último cuarto para darle la segunda BCL al Unicaja. En esos 10 minutos firmó 6 puntos y 5 rebotes, ‘solo ahí’, cuando había que decantar el título hacia un lado o hacia otro. Aunque no solo es cuestión de lo que aportó, sino también de lo que le quitó al Galatasaray con un Izundu amargándole el rebote a los verdes junto a Wallace.

Copa de Gran Canaria

Esta ha sido la Final Four que ha elevado otro escalón más a Tyson Pérez. No obstante, no se trata de su primer gran torneo como cajista porque ya deslumbró, aunque de forma más intermitente, en la Copa del Rey. Allí dejó 14 puntos y 4 rebotes en los cuartos de final contra el Joventut, liderando al equipo junto a Dylan Osetkowski, y también lo hizo en la final ante el Real Madrid. No lo reflejan así los 0 puntos de su casillero particular, pero sí el ejercicio defensivo que anuló como pocos a Mario Hezonja para acabar alzando el título al cielo de las islas.

Tyson Pérez machaca el aro en la Copa del Rey. / EFE

Un elegido entre el talento

Así está siendo la primera temporada de Tyson Pérez en el Unicaja. Por cierto, con 48 partidos a su espalda -solo seis compañeros le superan- después de años y años en los que se había visto lastrado por las lesiones, pero ha acabado siendo ese ‘factor X’ que ha colocado Ibon Navarro sobre la pista para ayudar a decantar los títulos.

No lo tenía fácil el ala-pívot en una plantilla de talento absoluto para desatascar partidos como el propio Carter, Perry, Taylor u Osetkowski. Sin embargo, Tyson Pérez se ha acabado haciendo un hueco a golpe de corazón, intensidad, físico y liderazgo para convertirse, unos meses después de su aterrizaje en Málaga, en una figura sin la que ya no se entiende este Unicaja.