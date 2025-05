Ibon Navarro: "Los jugadores dijeron el otro día lo de ir a por la Liga, esta vez no fui yo"

Ibon Navarro compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de este fin de semana en el Martín Carpena contra el UCAM Murcia. Tras ganar brillantemente la Basketball Champions League en la Final Four de Atenas del pasado fin de semana, el equipo verde regresa a la competición nacional para medirse al cuadro universitario, que visita Málaga por primera vez desde que eliminara al Unicaja la pasada temporada en las semifinales de la Liga Endesa.

Estado del equipo

"El jueves hubo entrenamiento ligero, mucho gimnasio y algo de cancha a nivel individual. La primera sesión de equipo es la de este viernes. Yo creo que Djedovic quizás es un poco pronto para que esté el domingo, pero no vamos a cerrarnos ninguna puerta. Habrá que ir viéndolo estos dos días para ver cómo está. Barreiro sigue con algún resto del virus, Ejim tiene un problema en el Aquiles, Tyson Pérez ha tenido un tratamiento para ver si mejora de algunas cosas..., pero no creo que ninguno tenga problemas para estar el domingo. El sábado por la tarde lo veremos".

UCAM

"Es un equipo que a nivel ofensivo tienen malos números en tiros de 3 y tiros libres y, sin embargo, están peleando por entrar en el play off. Eso es porque están a un buen nivel defensivo. Es un equipo al que es muy difícil meterle canastas, es difícil generarles ventajas, cuidan muy bien el balón y tienen muchas variantes tácticas. Esto dificulta al rival tener un buen ritmo de partido. Es un equipo muy correoso, competitivo, con buena mentalidad y que trabaja mucho. Cuando les aparece el acierto son muy peligrosos. Vendrán con el buen recuerdo de lo que pasó la pasada temporada en la semifinal y tenemos que prepararnos para encontrarnos a un rival bueno en defensa y con un puntito más de acierto en ataque, que es lo que ellos esperan".

Ibon Navarro atiende a los medios en el Martín Carpena. / Unicajab/Photoprerss-Mariano Pozo

Resaca de la BCL

"Volver a empezar después de un título lo hemos hecho ya varias veces. Por eso di unos días libres para que todo el mundo intente bajar el suflé. Los jugadores dijeron el otro día lo de la Liga, esta vez no lo dije yo. Vamos a ver. Estoy seguro que no van a ser solo palabras. Vamos a hacer ese esfuerzo, que es grande de arrancar otra vez la moto. Tenemos con este que empieza ahora 11 entrenamientos antes del play off, porque después ya no hay tiempo para entrenar es solamente preparar, descansar y jugar. Vamos a ver si en estos 11 entrenamientos conseguimos una buena puesta a punto para estar preparados".

Play off por el título

"Tener ahora mismo al Real Madrid, al Barça y al Baskonia en nuestro lado del play off es lo que es. Tampoco creo que estén muy contentos los que están con nosotros en esa parte del cuadro. No os equivoquéis que a lo mejor el campeón sale del otro lado. Hay que jugar. Ya lo he dicho muchas veces, que lo importante para nosotros es llegar bien. Llegar sanos. Pero primero tenemos que jugar tres partidos que serán muy complicados. Vienen UCAM y Joventut, que están jugando muy bien, y vamos a Lleida, que será una de las canchas más calientes y con mejor ambiente que hay en la ACB".

Reajustes

"Hay muchas competiciones que se están acabando. Los americanos de muchos equipos de Europa tienen sacados los billetes para volver a casa y a nosotros nos quedan tres semanas de Liga Regular. Y el último partido de la final es el 30 de junio, que está lejísimos. Esto a los jugadores se les hace cuesta arriba, sobre todo porque hay jugadores que tienen problemas en sus casas y necesitan estar allí con sus entornos. Todo esto se hace complicado, sobre todo si llevas cuatro de cuatro. Porque si no has ganado nada, pues tienes que estar aquí e ir a muerte. Pero si estamos en una de las mejores temporadas de la historia, pues es complicado. Tenemos entre todo que empujar. Yo creo mucho en la mentalidad y en el hambre del equipo para hacerlo menos complicado".