Ibon Navarro: "Era un partido difícil si el UCAM estaba así de acertado"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, aplaudió tanto a sus jugadores, por prolongar su energía hasta la prórroga hasta atar el triunfo, como a los del UCAM Murcia, que siempre son capaces de "cambiar la defensa" una y otra vez y de complicarle los partidos al conjunto cajista. "Era un partido difícil si el rival estaba así de acertado en los tiros libres y en los de tres", alegó en sala de prensa.

Explicó que su plantilla era consciente de la dificultad, después de una semana caracterizada por la falta de minutos de entrenamiento, a raíz de la celebración por el nuevo título continental. "Aún sabiéndolo, necesitábamos ir cogiendo ritmo poco a poco. Esa preocupación a nivel defensivo nos ha hecho ir bien", agregó.

Alberto Díaz

También aludió en su análisis sobre el encuentro a esos guarismos tan bajos, forzados por el propio cuadro murciano, "con los que sus opciones crecían mucho". Y luego vino ese momento en el que se le pita técnica a Alberto Díaz "por una acción que viene de su propia frustración". Los colegiados ahí entienden que el manotazo al balón es una forma de protestar por la decisión arbitral: "Si hubiesen sabido el verdadero motivo, no le hubiesen pitado técnica".

Luego vendría una siguiente acción, ya señalada como descalificante, con la que se ha convertido en una jugada de siete puntos. El UCAM Murcia vuelve al partido justo ahí. "Pero en la prórroga hemos estado bien. Duros. No hemos entrado en pánico. Y debemos estar contentos. Era un encuentro difícil. A ver si recuperamos ahora la línea de trabajo que traíamos durante el último mes y medio para poder competir durante los últimos partidos, antes del play off".

Kendrick Perry

Navarro subrayó que Kendrick Perry había sido duda hasta el último momento para este partido. Así explicó que tenían que ser conservadores ante su estado físico y que no podían superar las tres entradas al campo y cada una de no más de seis minutos. "El entrenador es malo, pero tanto no", bromeó acerca de que era consciente de que el choque necesitaba de una mayor participación del base nacido en Florida.

Con nombre propio, Ibon remarcó la prórroga completada por Tyson Pérez. Incidió en que después de una hora y cuarto sentado en el banquillo, "porque el entrenador es un poco inútil", como volvió a bromear, "ha sido un factor" fundamental en la victoria. "Pese a no contar con él, ha estado preparado. Y nos ha ayudado en energía y en rebote, en lo que es muy bueno. Ha sabido leer la defensa, pero también porque los compañeros le iban diciendo cómo tenía que estar".

Sudores fríos

Fue cuestionado sobre si se ha vivido este domingo un encuentro más propio de un play off. A lo que replicó que le entran "sudores fríos" sólo de imaginar un nuevo cruce ante los murcianos, que ya el pasado año remontaron la eliminatoria de cuartos de final con tres triunfos consecutivos en el Martín Carpena. Y es que el UCAM Murcia aún podría acabar octavo y estar en disposición de repetir la gesta de meterse en semifinales derrotando al primer clasificado de la competición regular.

"Es un equipo super aguerrido y tienen jugadores de calidad. Es cierto que el ambiente era de play off. Que no nos viene mal, pero tampoco lo necesitábamos después de los partidos que hemos vivido hace una semana. Sí que sabíamos que podía pasar. Pero no era la mejor semana para que ocurriese. A nivel mental y emocional no era fácil de sacar este choque y hemos sido capaces de sacarlo", finalizó.