Alberto Díaz ya es el segundo jugador con más partidos en el Unicaja.

Este domingo fue un día muy especial para Alberto Díaz. El capitán del Unicaja volvió a ser protagonista en la previa del encuentro después de mostrar el título de la Basketball Champions League conseguido ante la 'marea verde', pero no se quedó ahí su 18 de mayo. El base malagueño ya es el segundo jugador con más partidos en la historia del club de Los Guindos (506) tras superar los 505 de Carlos Cabezas.

Ha tenido doble celebración especial este récord porque, de hecho, los igualó en el Sunel Arena, bajo la atenta mirada del eterno '10' del Unicaja, con un trofeo bajo el brazo, y ha sido en Málaga, delante de toda la afición, donde ha certificado otro paso más en la historia de las grandes leyendas del club.

Alberto jugó su partido 506 ante el UCAM Murcia. / Gregorio Marrero

Solo Berni por delante

Así, solo le queda un jugador por delante. Berni Rodríguez permanece tranquilo, por ahora, en lo más alto de la clasificación con 683 partidos disputados con la camiseta verde y morada por los 506 de Alberto Díaz. Es decir, hay una distancia de 177 encuentros que parece ser algo largo como para aspirar de inmediato a ello.

Sin embargo, las cuentas están ahí. Al margen de lo que resta de curso y de lo largo que sea el play off, el capitán malagueño tiene contrato hasta 2028, tres temporadas más. Entonces, tendrá 34 años y será su decisión seguir jugando en su casa. No obstante, al ritmo que va este proyecto de jugar cinco competiciones por campaña, las cuentas hacen que sea posible el primer puesto de Alberto Díaz siempre y cuando las lesiones no le castiguen demasiado.

Otros récords

Aunque no es el único récord que tiene a su alcance. Es quinto en valoración histórica (3.535), pero el primer puesto lo ostenta Carlos Suárez y no a demasiada distancia: 4.055. Mucho más cerca tiene el de las recuperaciones con 547 balones robados por los 549 de Berni Rodríguez, líder. Otro que también parece estar a su alcance es el de victorias. El capitán suma 303, en tercera posición, por las 305 de Carlos Cabezas y las 397 de Berni.

Aunque lo que nadie le puede quitar de inmediato es el récord de asistencias que alcanzó esta misma temporada, ya por 1.442. Mucho menos, una historia de leyenda la de Alberto Díaz, que ya suma siete títulos en su haber y que representa dentro de la plantilla el mayor sueño de alcanzar una final de la Liga Endesa para poder aspirar a la gloria más alta del baloncesto español.