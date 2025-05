La carambola que necesita el Unicaja para ser tercero en Liga Endesa

La Liga Endesa afronta ya su tramo más decisivo con solo dos jornadas por delante para cerrar la temporada regular. Luego será el turno del play off por el gran título de la ACB, pero lo cierto es que la clasificación aún no ha dicho su última palabra. A excepción de algunos rivales muy contados, son muchos los equipos que se juegan cambiar su posición hasta final de mayo y uno de ellos es el Unicaja.

La victoria de los cajistas frente al UCAM Murcia tuvo el premio de asegurar el factor cancha en los cuartos de final. Pase lo que pase, los de Ibon Navarro van a jugar esa primera eliminatoria, a tres partidos, con Martín Carpena como punto de inicio. Por lo que los malagueños ya tienen garantizada la cuarta plaza como mínimo. Sin embargo, asaltar el tercer escalón del Valencia Basket sigue siendo una opción matemática. Algo compleja, pero aún posible en estas dos últimas jornadas.

La situación actual es la siguiente en la parte más alta de la tabla. El Real Madrid ya es líder matemáticamente con un balance de 28 victorias y 4 derrotas. La Laguna Tenerife ocupa esa segunda plaza (25-7), le sigue el Valencia Basket (23-9) y cierra ese cuarto puesto de cabeza de serie el equipo malagueño (22-10).

Las cuentas del Unicaja

¿Qué es lo que necesitan la ‘marea verde’ y sus jugadores para luchar por esa tercera posición? Ganar. Esa es la obligación con la que afrontan los verdes las jornadas 33 y 34 para evitar lo que parece el camino del infierno hasta la final soñada de la ACB. El Unicaja se desplaza ahora para jugar el domingo en el Barris Nord del Hiopos Lleida y cerrará la temporada regular en el Palacio con la visita del Joventut. Sin embargo, no será suficiente con vencer en esos dos encuentros.

Las cuentas del Valencia Basket

Ahí es donde aparece el Valencia Basket en la ecuación. Solo es una victoria de diferencia la que mantienen ambos contendientes con dos jornadas por delante, pero hay que recordar que los de Pedro Martínez recuperaron el average con la victoria en La Fonteta. Así que el Unicaja estará obligado a superar al Valencia en el número de victorias para acabar por delante en la clasificación.

Lo cierto es que no solo vale con ganarle al Lleida y al Joventut, sino que se necesita que el cuadro taronja pierda también sus dos partidos. No vale con uno, sino que serán necesarios los dos. El domingo, a partir de las 13.00 horas, el Valencia Basket se desplaza hasta el Santiago Martín para jugar contra La Laguna Tenerife y cerrará el curso regular en La Fonteta frente al Río Breogán.

Ese partido contra los de Txus Vidorreta es trascendental con el rumbo final que coja la temporada. Si vence el Valencia, el Unicaja será cuarto con independencia de lo que haga y el Tenerife estará obligado a ganar en la última jornada. Si por el contrario se imponen los aurinegros, habrán asegurado matemáticamente la segunda plaza y si los cajistas han sacado su jornada 33 hacia delante, el tercer escalón de la Liga Endesa se decidirá en el último partido.

El Barça apuntaría a ser el primer rival en cuartos de final. / ACBPhoto

El Unicaja también busca rival

Por la zona baja del play off tampoco hay muchas cuestiones confirmadas. Tan solo el Barça ha asegurado su presencia en la pelea por el título, aunque sin factor cancha. Por el momento, una victoria frente al Bàsquet Girona o el Bilbao Basket le vale para ser quinto. A partir de ahí, Joventut y Gran Canaria también parecen tener el play off encaminado, aunque no pueden relajarse porque el Baskonia viene apretando desde la octava plaza y el BAXI Manresa, ahora noveno, no va a dejar pasar ni una sola oportunidad.

Así que son dos jornadas las que quedan por delante y todo por decidir en un final de temporada en el que no se puede dar nada por sentado.