La FIBA y la NCAA: "No podemos quedarnos de brazos cruzados ni ser meros observadores"

El baloncesto europeo afronta un futuro de completa incertidumbre. Hasta ahora, la pugna que mantienen la NBA y la Euroliga, con la BCL de por medio, parece ser la gran protagonista por la falta de soluciones inmediatas, pero hay un problema de raíz que está poniendo en peligro las raíces de este deporte: la marcha de los jóvenes a la NCAA y la gestión de las canteras. Una cuestión que ha ocupado el centro del FIBA Mid Term Congress y el Central Board celebrado en Baréin.

El Unicaja, afectado

La FIBA ya creó en diciembre de 2024 un grupo de expertos para analizar la situación de esos jugadores que deciden dejar el paso por sus clubes para dar el salto a Estados Unidos, marcados por los derechos NIL -Nombre, Imagen y Semejanza en español-. Sin embargo, el problema solo ha hecho ir a peor. El Unicaja, por ejemplo, es uno de esos clubes afectados con salidas muy marcadas como la de Guillermo del Pino, aunque ha pasado un año en Córdoba antes de poner rumbo a América, o la posible salida de Mario Saint-Supéry, siempre previo pago de la cláusula, mantiene atento al club de Los Guindos.

Salarios millonarios

Así, Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA, declaró: "Es una oportunidad para nuestros jugadores, no podemos negarlo. Las cantidades de dinero que se están... no diría invirtiendo, porque no estoy seguro de que desde una perspectiva financiera se trate de una inversión, pero sí lo es desde una perspectiva de desarrollo en el deporte del baloncesto. Pero estas cantidades de dinero que terminan en manos de jugadores de 18, 19, 20 años son bienvenidas por ellos, por su entorno. Estamos felices por ellos, pero al mismo tiempo debemos reconocer que esto ha dejado de ser una experiencia académica principalmente para los atletas".

A lo que añadió: "Las universidades de la NCAA están cada día más cerca de ser entidades comerciales, clubes profesionales y eso desafía nuestro ecosistema por la simple razón de que nuestro ecosistema se basa en un principio: se puede transferir siempre que se respeten los contratos, los acuerdos deben respetarse, y para transferirse de una institución profesional de baloncesto a otra institución que de facto es profesional, debe haber un proceso llámese carta de liberación, si quieren llamarlo de otra manera, pero debe haber una autorización por parte del club de salida y la federación nacional, y deben existir ciertas garantías sobre a dónde va el jugador, cuáles serán las condiciones allí, cuál será la disponibilidad para la selección nacional y cuál es la compensación para el ecosistema FIBA, nuestros clubes, nuestras ligas, nuestras federaciones y sus miembros que han invertido en alguien que empezó a jugar a los 9, 10 u 11 años y que ahora termina con un cheque de siete cifras en sus manos a los 18 años".

Objetivos

Así que la FIBA ha determinado varios objetivos ante la problemática: ayudar a los jugadores a tomar decisiones bien fundamentadas, aumentar la disponibilidad de los jugadores de la NCAA para sus selecciones nacionales y contribuir a proteger las inversiones de los clubes en el desarrollo de jugadores. Además, también se pretende entablar una colaboración formal con la NCAA, con el objetivo de que los traspasos de jugadores desde fuera de Estados Unidos hacia universidades de la NCAA sean tratados de la misma manera que las transferencias internacionales entre clubes FIBA, mediante el uso de una Carta de Autorización (Letter of Clearance).

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ni podemos permanecer como meros observadores. FIBA tiene el deber institucional de proteger a sus miembros, al mismo tiempo que tiene el deber institucional de ayudar al desarrollo de sus jugadores", sentenció Andreas Zagklis. El debate está sobre la mesa, pero urgen soluciones e inmediatas antes de que sea aún más tarde.