Barreiro: "Ibon es el capitán del barco y los jugadores somos los marineros"

Jonathan Barreiro habló en la prensa gallega sobre su actual momento profesional, sobre los éxitos del Unicaja de estas dos últimas temporadas e incluso sobre sus experiencias (buenas y malas) con la selección española. El jugador coruñés lo hizo en el programa "O noso basket galego", en una entrevista en la que el cajista mostró su felicidad por el presente que está viviendo en Málaga.

Barreiro también contestó a unas declaraciones de Andrés Nocioni, con el que coincidió en el Real Madrid, y que dijo del cajista que "si tuviera más mala hostia, Barreiro sería el MVP de la Euroliga". El alero verde aseguró: "Quizás me falta algo de carácter balcánico para hacer muchas más cosas. Viniendo de un jugador como Nocioni esa apreciación, quizás tenga mucha razón"

Racha de títulos

"Llevamos dos años ganando títulos y lo apreciaremos más de aquí a unos años. Estamos ahora normalizando ganar títulos y es importante todo el trabajo que hay detrás para formar un grupo de jugadores que puedan competir a este nivel. Ahora hay que saber disfrutar estos éxitos".

Zaragoza, antes que Málaga

"En Zaragoza di un paso en la ACB. Mi primer año tuve muy pocos minutos, incluso no sabía si iba a seguir. Luego llegó J. Cuspinera y apostó por mí. Me dio una oportunidad y estoy muy agradecido a él. Zaragoza fue muy importante. Estuve 5 años y crecí como jugador. De Zaragoza recuerdo mucho a su gente. Me ayudaron a desarrollarme, me apoyaron mucho. Como afición les guardo muchísimo cariño".

Unicaja

"Llegué a Málaga en 2021. El primer año fue muy duro en ACB y en Europa. No salieron las cosas como esperábamos. No fue un buen año para un equipo con la historia del Unicaja. El club supo por qué no se llegó a los objetivos que se habían planteado. Tanto el presidente, López Nieto, como Juanma Rodríguez, director deportivo, y el entrenador, Ibon Navarro, hicieron un gran trabajo el verano de 2022, fichando grandes jugadores para volver a estar donde el club se merece. Ahora estamos recogiendo todos esos frutos".

Barreiro, jugador del Unicaja. / ACBPhoto-Mariano Pozo

El papel de Ibon Navarro

"Ibon es el capitán del barco y los jugadores somos los marineros. Como entrenador ya sabíamos que era un gran técnico, pero hay que destacar su gestión del grupo. Llevar una plantilla de 14 jugadores es muy complicado. Lo está haciendo muy bien. Es digno de admirar lo que está consiguiendo".

Experiencia agridulce con la selección española

"Estar en las ventanas FIBA es un orgullo, pero no estar luego en los grandes campeonatos con la selección española no me sienta bien porque soy ambicioso. No es plato de buen gusto. Siempre me lo he tomado como un aliciente para seguir trabajando. Si tú lo das todo, luego ya es el seleccionador el que decide. Mi trabajo es hacerlo lo mejor posible y luego otros decidir si voy o no voy. Por mi parte, siempre lo di todo para estar".

Barreiro, en O Noso Basket galego. / La Opinión

Futuro en el Unicaja

"Me quedan un año más y otro opcional por parte del club. Nunca he pensado si quiero retirarme en el Unicaja. No pienso en el futuro. Espero que me queden muchos años. La verdad es que Málaga me encanta en todo. Para vivir, para jugar... Estamos construyendo un proyecto muy bonito, hemos enganchado a mucha gente que viene al Carpena a cada partido. Creo que construir algo tan bonito te hace estar con ganas de seguir. Tampoco puedo descartar jugar en algún club gallego en mi etapa final. Pero ahora estoy viviendo un momento muy feliz en Málaga y no quiero pensar en eso".

¿Se iría Barreiro a la NCAA en las actuales circunstancias?

"El nuevo escenario de la NCAA y las canteras tiene muchos puntos de vista. El jugador joven tiene una oportunidad de irse a estudiar y jugar con cantidades estratosféricas de dinero. Cuesta decir que no a eso. Lo que pasa es que después, cuando vuelvan, hay que ver si están preparados para la ACB. Es un baloncesto muy distinto al universitario. Los equipos, por su parte, se encuentran con problemas de cupos, con que muchos canteranos se van... Si yo tuviera ahora 17 años, la verdad es que no sé que haría".