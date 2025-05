Nihad Djedovic, 38 días después

Nihad Djedovic no llegó a tiempo para poder disfrutar vestido de corto de la Final Four de la BCL en Atenas hace un par de fines de semana. También se quedó fuera de la lista de convocados el domingo pasado, en el duelo liguero contra el UCAM Murcia. Pero esta vez parece que sí. Salvo contratiempo no deseado, el jugador balcánico volverá a vestirse de corto este próximo domingo, en la visita liguera del Unicaja al Hiopos de Lleida, correspondiente a la penúltima jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa.

Lesión en el gemelo

Si todo va como se espera, Djedovic volverá a jugar 38 días después de sufrir una lesión en el gemelo de la pierna izquierda, el pasado 17 de abril. Estaba esos días en un momento especialmente bueno de juego que le había hecho ganar peso en la rotación y en protagonismo en el juego del equipo. Había dado, por ejemplo, muy buenas prestaciones en el doble duelo de cuartos de final de la Champions ante el Reggiana, que dio al equipo de Los Guindos el billete para la lucha por el título europeo de la FIBA en Atenas.

Djedovic hace ejercicios de estiramiento justo antes de iniciar la sesión de entrenamiento del Unicaja en la cancha del Reggiana. / Unicaja Baloncesto

Siete partidos de baja

Desde su lesión muscular, «Djedo» se ha perdido 7 partidos, cinco de la Liga Endesa (Bilbao, Barça, La Laguna Tenerife, MoraBanc Andorra y UCAM Murcia), además de los dos jugados en Atenas, ante AEK y frente al Galatasaray. Pero sobre todo lo que ha perdido es ritmo competitivo, algo que con el play off a la vuelta de la esquina es un problema para el que hay poco margen de solución. Para Ibon, recuperar a Djedovic supone contar con una opción más exterior que permite equilibrar una rotación exterior que las últimas semanas ha estado más corta por diversos motivos.

Temporada irregular

La verdad es que no está siendo una temporada fácil para el jugador bosnio formado en la cantera del Barça. Y es que Djedovic ya se perdió otras seis semanas por una lesión de sóleo en esa misma pierna. Hasta nueve partidos estuvo de baja en aquella ocasión, entre diciembre y enero. De hecho, llegó con el tiempo justo para poder jugar la Copa del Rey de Gran Canaria.

Renovado el pasado mes de febrero hasta junio de 2026, Djedovic es un jugador con mucho peso en el vestuario, que aporta su veteranía para el bien del grupo y que sería un gran «fichaje» para el play off por el título.