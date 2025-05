Gerard Encuentra: "Unicaja es uno de los mejores equipos de Europa y de la ACB"

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, habló este viernes en rueda de prensa antes de recibir el domingo al Unicaja. El Barris Nord será una fiesta con esa última cita como local de la temporada y con la permanencia asegurada en Liga Endesa, pero el técnico confesó que también afrontan un reto para "darlo todo" ante "uno de los mejores equipos de Europa y de la ACB".

Última cita en el Barris Nord

"Es especial porque es el último en casa y lo que nos gustaría es poder despedirnos de nuestra gente y de esta temporada qué mejor manera que con un rival muy potente, uno de los mejores rivales de Europa, queremos la victoria. Es el partido perfecto para despedirnos de nuestra afición y de esta temporada que ha sido tan intensa".

Un reto con la permanencia asegurada

"Al final, haber cerrado ya la permanencia hace que no te lo tengas que jugar todo con uno de los mejores equipos de la competición. Ahora podemos no tener esa tensión competitiva, pero para nosotros es un reto jugar contra con uno de los mejores equipos que ha ganado la Copa del Rey y viene de ganar la Final Four de la Champions League. Hablamos de uno de los mejores equipos de Europa y de la ACB, y para nosotros es un reto darlo todo contra equipos tan buenos".

Análisis del Unicaja

"Tienen muy buenos jugadores y están muy bien entrenados, tienen un mundo de recursos tácticos. Son capaces de adaptarse a cualquier estilo de partido que pueda haber, físico, tiro de tres... Es que estamos hablando del campeón de la Copa del Rey, estamos hablando de un gran equipo que lo está haciendo bien durante mucho tiempo porque ya a principios de temporada ganaron varios títulos. La línea de trabajo es muy bueno. Espero a un equipo que pruebe cosas para el play off porque, competitivamente, pueden llegar a la tercera posición, pero lo tienen complicado, tienen que ganar los dos y que el Valencia pierda los dos. Nosotros también podemos probar cosas para incomodarles. Para el espectador será un partido muy chulo".