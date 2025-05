Ibon Navarro: "Dylan, Melvin y Kendrick tienen algún problema"

Ibon Navarro compareció este viernes, antes del Hiopos Lleida-Unicaja, la penúltima jornada de la temporada regular de la Liga Endesa. El entrenador cajista analizó al próximo rival, la importancia del partido para asentar la mejoría del equipo malagueño, pero también puso el foco sobre tres jugadores: Dylan Osetkowski, Melvin Ejim y Kendrick Perry, todos con algún problema y que podrían ser baja para el domingo. Al menos, Nihad Djedovic avanza a buen ritmo para regresar ya a la convocatoria.

Estado físico

"Queda todavía dos entrenamientos. Hay algún jugador que tiene algún problema: Dylan tiene algún problema, Melvin tiene algún problema, Kendrick va mejorando de su problema de cadera-isquio y Djedo ha entrenado muy bien los dos primeros días. Vamos a ver cómo le sienta el día libre, cómo vuelve. Puede que estos tres, si no se recuperan, no estén disponibles o al menos al 100%. Veremos a ver en estos dos entrenamientos".

Objetivos inminentes

"Lo que tenemos que hacer es consolidar algunas cosas que hemos hecho muy bien en el último mes: nivel de presión al balón, control del rebote, balance defensivo... Durante algunos momentos de la temporada hemos dejado de hacer y se ha visto reflejado en las sensaciones, en los resultados, en los números y tenemos que seguir por esa línea. No se trata de hacer muchas cosas, sino de las que hagas la hagas bien. Seguro que mejoraremos nuestro acierto que ha bajado en el último mes a costa de lo otro porque supone un esfuerzo extra. Lleva un tiempo hacer convivir ese nivel de esfuerzo y de concentración con la tensión de tirar a canasta. Tenemos que intentar que coexistan las dos cosas".

Tyson Carter se enfrenta a la defensa de Rafa Villar en el Carpena. / ACBPhoto

Problema extradeportivo

"Hay cosas que gestionar, hay que saber llevarlas y no es fácil desde la distancia. Estamos en ello, intentar apoyarlo. Solucionar no se puede solucionar ninguna cosa desgraciadamente".

Visita al Barris Nord

"Es un partido dificilísimo por el ambiente del Barris Nord, por cómo juega el equipo. Hace mucho tiempo que jugamos y han cambiado las cosas. Es un equipo muy valiente, sin especular, no han renunciado a lo que querían ser. Es un equipo de autor, Gerard ha apostado por su baloncesto. Pese a algunas derrotas y de algunos datos, le ha dado sus frutos y es una permanencia tiene mucho mérito en la Liga Endesa. Es peligroso a campo abierto, la generación con hasta tres jugadores, el acierto de sus tiradores con Bropleh y el impacto de Batemon, el nivel defensivo de Villar, la energía de Oriol. Son cosas que en ese campo se multiplican. Ser capaces de disfrutar de ese ambiente porque es un ambiente de los que gusta jugar. Vamos a tener que tener un nivel de compromiso y de energía muy alto porque te pueden sacar del campo. Es un buen partido para nosotros para testar las cosas en un ambiente muy bueno para el rival, te exige tener un nivel de concentración y un control emocional muy alto".

Similitudes Unicaja-Lleida

"Al comienzo de la temporada se parecían más. Han ido reajustando cosas, sin renunciar a lo que son, porque para hacer ciertas cosas necesitas a cierto tipo de jugadores y ellos han cambiado de jugadores. Si tuvieran un mayor control de las pérdidas, que es a lo que le lleva su ritmo de juego, estarían más arriba, pero no es fácil tener las dos cosas. Se parece como se puede parecer Manresa o Valencia por el ritmo de jugo. Es valiente, no especula, si tiene buen tiro pronto lo coge. Por eso la exigencia de concentración y de emociones. Si tienen una buena racha en un minuto, te pueden hacer un buen parcial. Es importa seguir en el campo. Es un equipo de los que gusta ver".

Reflexión sobre la NCAA

"No tengo opinión, pregúntale al presidente que es quien tiene una cantera bajo el brazo. Mi opinión vale lo mismo que la de un frutero, no vale para nada. No soy director de cantera ni el presidente de un club. Si se van jugadores a la NCAA, ¿qué jugadores de 22 y 23 años va a haber aquí dentro de cuatro años? ¿A qué se va a jugar si la media de edad de los equipos es de 23-33 años? Me preocupa eso, lo otro no depende de mí".