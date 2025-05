Un excanterano del Unicaja, que debutó con el primer equipo, se retira a los 24 años

En un verano en el que las canteras de los grandes clubes españoles y europeos están en el punto de mira por la marcha a la NCAA de varios de los jóvenes más prometedores del baloncesto español, un excanterano cajista es noticia, pero por decidir, con solo 24 años, abandonar el baloncesto de manera profesional.

El ahora capitán del Coto de Córdoba (Segunda FEB), Lucas Muñoz, una de las joyas de la cantera del Unicaja en la última década, ha decidido dejar el baloncesto de manera profesional para centrarse en la carrera que ya ha iniciado como podólogo.

Muñoz reconoció en Diario de Córdoba que le ha costado mucho tomar la decisión «por lo implicado que estaba en el proyecto del Coto, pero he pensado que era lo mejor, ya que debido a mi actual trabajo, ya no podía entrenar tantas horas. Así se lo he comunicado a los responsables del club».

Baloncesto, pero a otro nivel

Lucas asegura que quiere seguir jugando al baloncesto pero en una categoría que le permita compaginar su trabajo con la competición, algo que decidirá en próximas fechas.

Muñoz es un jugador que en su etapa de formación pasó del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba al Unicaja. Como jugador en edad de formación fue internacional sub 13, sub 14, sub 15 y sub 16, siendo un habitual de todos los campeonatos de España de formación con la selección de Andalucía.

Estrella de la Minicopa de Las Palmas 2025

En su etapa como canterano en Los Guindos tuvo un momento mágico cuando lideró al Unicaja infantil hasta el subcampeonato de la MiniCopa Endesa de Gran Canaria, competición en la que solo el Real Madrid de Usman Garuba fue mejor en una finalísima en la que Lucas Muñoz anotó 24 puntos.

Su progresión le permitió estar en la órbita del primer equipo. Hizo la pretemporada del verano de 2018, vistiendo la camiseta del primer equipo por primera vez en el Trofeo Costa del Sol de aquel verano, en partido contra el Olympiacos de, entre otros, Vassilis Spanoulis.

Lucas Muñoz, en acción / La Opinión

Debut con el primer equipo

Su debut oficial con el primer equipo llegó el mes de marzo de esa misma temporada, cuando Luis Casimiro lo hizo debutar en los últimos minutos de un partido de la Liga Endesa contra el Obradoiro, día en el que le dio tiempo a anotar un par de tiros libres.

"Terminan probablemente los 5 mejores años de mi vida, muchas gracias Unicaja por darme la oportunidad de cumplir unos de mis sueños. Y por supuesto a todos los entrenadores y compañeros", escribió el cordobés en sus redes cuando abandonó el club de Los Guindos.

Tras esa su etapa de formación en Málaga, el jugador cordobés militó durante cuatro temporadas en el Marbella (19-23) en LEB Plata y la Liga EBA. En el verano del 2023 fue cuando fichó por el Coto Córdoba. Con la entidad blanquiverde ascendió a la Segunda FEB hace ahora un año y en este club ha terminado su etapa profesional.