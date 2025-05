Agotadas en menos de 8 horas las entradas más baratas para el Unicaja-Barça

La ACB dio a conocer este lunes los horarios de los partidos del play off por el título, que arrancará la próxima semana y que en el caso del Unicaja le ha deparado una eliminatoria de cuartos de final, al mejor de tres partidos, contra el Barça de Darío Brizuela.

Cuadro del play off. / ACB

Nada más conocerse que el martes, a las 21.15 horas, el Martín Carpena albergará el primer partido de la serie, el club de Los Guindos puso a la venta a través de su página web las poco más de mil entradas que los no abonados pueden comprar para acudir a ver en directo el arranque del play off. Hay que recordar que los abonados del Unicaja no pagan por estos partidos de la postemporada, algo poco habitual en el resto de clubes de la Liga Endesa que sí obligan a sus aficionados a pasar por taquilla en todos los partidos que están al margen de la Liga Regular.

Entradas ya agotadas para el arranque del play off. / Unicaja

Entradas agotadas

Como era de esperar, las entradas más baratas para el partido del martes han volado. En solo 8 horas, las localidades de Canasta Superior y Canasta Superior Lateral, ambas de 25 euros, se agotaron este lunes y ya no hay ni una sola entrada para esas dos zonas del Carpena. Sí quedan localidades para el resto del Palacio con precios que van desde los 40 euros de Canasta Central y Esquina Superior hasta los 95 euros que cuestan las butacas de Tribuna. Eso sin contar las entradas VIP, que para este primer partido del play off contra el Barça tienen un precio de 297 euros.

Expectación

La buena temporada que ha realizado el Unicaja, con cuatro títulos en su mochila desde el pasado mes de septiembre, unido al "morbo" que siempre tienen los duelos entre el equipo cajista y el Barça, auguran un ambiente de gala para el partido del martes, aunque el horario (21.15 horas) en un día entre semana no ha caído nada bien en la afición cajista.