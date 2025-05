¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-Joventut de la jornada 34 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este martes las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 34 de la Liga Endesa, la última antes del play off por el título. El Unicaja no se juega nada porque tiene ya asegurada la cuarta plaza de la clasificación, pero la Penya sí necesita ganar en Málaga para mantener su actual sexta plaza o esperar un traspié del Dreamland Gran Canaria para no caer a la séptima. No obstante, el cuadro de Badalona ya ha hecho los deberes y estará entre los 8 mejores luchando por el título liguero.

UNICAJA-JOVENTUT

El partido de la última jornada liguera, que será repetición de los cuartos de final de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025, arrancará el viernes a partir de las 21 horas y será dirigido por Carlos Peruga, Joaquín García González y Vicente Martínez.

El resto de designaciones arbitrales del resto de los encuentros de la última jornada son:

BÀSQUET GIRONA-HIOPOS LLEIDA

Jueves, 29/05/2025 20:30 h.

Fernando Calatrava - Arnau Padrós - Andrés Fernández.

CASADEMONT ZARAGOZA-REAL MADRID

Viernes, 30/05/2025 18:30 h.

Juan Carlos García González - Juan de Dios Oyón - Igor Esteve.

SURNE BILBAO BASKET-BARÇA

Viernes, 30/05/2025 18:30 h.

Rafael Serrano - Javier Torres - Cristóbal Sánchez Cutillas.

LEYMA CORUÑA-BASKONIA

Viernes, 30/05/2025 18:30 h.

Martín Caballero - Luis Miguel Castillo - Esperanza Mendoza.

COVIRAN GRANADA-MORABANC ANDORRA

Viernes, 30/05/2025 18:30 h.

Emilio Pérez Pizarro - Francisco José Araña - Alberto Baena.

DREAMLAND GRAN CANARIA-UCAM MURCIA

Viernes, 30/05/2025 20:00 h. *Horario Insular

Benjamín Jiménez - Sergio Manuel - Carlos Merino.

BAXI MANRESA-LA LAGUNA TENERIFE

Viernes, 30/05/2025 21:00 h.

Antonio Conde - Carlos Cortés - Yasmina Alcaraz.

VALENCIA BASKET-RÍO BREOGÁN

Viernes, 30/05/2025 21:00 h.

Óscar Perea - Jorge Martínez Fernández - Raúl Zamorano.