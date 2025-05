Ibon Navarro: "Estamos en la línea de mejorar 4 o 5 cosas que nos harán más competitivos"

Ibon Navarro compareció ante la prensa en la previa del último partido de la Fase Regular que jugará el equipo verde este viernes, a partir de las 21 horas, contra el Joventut. No hay nada en juego para los cajistas, que han acabado la Fase Regular en la cuarta plaza y que ya saben que a partir del martes tendrán que jugar una serie de cuartos de final por el título contra el Barça. De momento, el técnico quiere aparcar el play off y centrarse solo en el duelo contra los verdinegros.

Estado del equipo

“La semana ha ido bien. Empezamos más tarde, lo hicimos el miércoles en cancha. El martes hicimos entrenamiento en el gimnasio y luego una actividad. El miércoles entrenaron muy bien, con mucha energía. Se divierten entrenando, eso es positivo. Estamos en la línea de mejorar 4 o 5 cosas para el play off porque sabemos que eso nos hará más competitivos. A ver si podemos cerrar la Liga Regular con una victoria, aquí en casa, contra un buen rival, que nos hemos encontrado en la Copa, que ha hecho una buena Liga ACB y que creo que ha ganado los últimos 4 de los 5 partidos, por lo que viene por buena línea”.

¿Rotaciones pensando en el play off?

“No descarté a Dylan en Lleida por guardar a gente importante, entonces tendría que hacerlo con todos. Lo hice por otra cosa que él conoce. Nosotros tenemos que preparar el partido como si fuera uno más. Primero porque acabaríamos con el mismo récord con el que acabamos el primer año. Nunca sabes si es bueno o malo acabar la Liga Regular ganando, no lo sabes. A veces pierdes y eso te pone en alerta, aunque el rival, el Barça, ya nos va a poner suficientemente en alerta".

Ibon Navarro, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Nada en juego contra el Joventut

«Se prepara como cualquier otro partido. Estando centrado en las fortalezas del rival. Tenemos muchos frentes abiertos a nivel defensivo con Tomic y Pustovyi, que habitualmente nos generan problemas con sus caídas en la zona, con esas opciones en las que sellan y ganan la zona a nuestros pívots, que aunque son rápidos no tienen esa corpulencia. Dotson, que nos va a preparar para el juego agresivo como pueden tener en algún momento Punter y Brizuela. Pero no hemos hablado nada del Barça. La afición puede estar pensando en lo que quiera pero también va a querer que ganemos al Joventut. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible”.

Partido de cuartos de final de la Copa entre Unicaja y Joventut / ACBPhoto

¿El mejor momento de la temporada del Unicaja?

“No lo sé, estamos bien. A nivel de solidez, probablemente. También tenemos a todos los jugadores, que es un problema para mí a la hora de los descartes pero es una ventaja a la hora de tener un punto de tensión adecuado, elegir las piezas correctas, no mover demasiado a la gente de sus roles. Yo creo que estamos bien. A nivel de resultados, que es lo que os importa a vosotros, no significa nada pero estamos bien”.

Récord de asistencia en el Carpena

“Si no me equivoco, algo me han contado de que podemos batir el récord de asistencia en el Carpena en una temporada, ojalá que pase y que la gente que venga se vaya con buena energía de cara al play off. Nosotros no buscamos un resultado, sino hacer cosas bien en el campo, y el resultado muchas veces viene de la mano. Con lo cual, no requerimos esa tensión resultadista para jugar”.

Estado físico de Djedovic

“Llevaba unos días entrenando después de la Final Four y nos dio mucha confianza verle jugar. No nos sorprendió demasiado verle a ese nivel porque le habíamos estado viendo entrenar a ese nivel. Es un jugador muy importante para nosotros, por su saber estar, la experiencia que tiene y lo que es capaz de transmitir al grupo. Sumamos un soldado más. Contentos por eso”.

Mejoría de Balcerowski

“Por un día que un jugador juegue mal no significa, a pesar de algunos comentarios, que es un paquete ni viceversa. Muchas veces la estructura de los equipos te puede ayudar más o menos. A él le vino bien. Él estuvo cómodo, le salieron bien las primeras acciones. Se notó que disfrutó en el campo, perfecto. A partir de ahí, no hay que esperar que contra el Joventut lo haga igual o mejor. Ni esperar lo contrario. Está en un proceso y ha trabajado y tiene que seguir haciéndolo. No hay que pensar que todo lo que no sea repetir lo de Lleida es un paso atrás. Esto sigue siendo un proceso".

Tiene muchísimo talento. No es el jugador que todos pensamos que es porque sí, le hemos visto hacer estas cosas. Hay que ayudar y acompañarle para que lo vaya sacando. Hay que ayudarle, todo tiene un proceso. Generalmente, los interiores jóvenes maduran más tarde que los exteriores. Calma. Porque si mañana no le salen las cosas bien no le podemos volver a hundir. Hay que acompañarle en un proceso que no se ha acabado. Pero es bueno para él verle haciendo cosas tan buenas para él. Durante la semana le vamos viendo y él no tiene que estar con esa sobretensión que le impida sacar lo que hace en los entrenamientos”.

Balcerowski, "castigado" a pagar pizzas

“Ha pagado pizzas, porque nadie se queja cuando le cambias y va él, que no está acostumbrado a que le cambies cuando está haciendo las cosas bien y se queja, pues pizzas, que aprenda. Un jugador que está 12 minutos en el campo no puede estar 8 seguidos porque no podemos perder a un jugador, con el play off a la vuelta de la esquina".