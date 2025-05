Ibon Navarro: "Tenemos un play off muy complicado y creo que estaremos bien"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja frente al Joventut (78-83). El técnico reconoció no estar contento después del desarrollo del encuentro: "Buscábamos recuperar sensaciones en algún jugador. Es lo que han buscado, pero no desde el juego colectivo, sino desde las acciones individuales". No obstante, las sensaciones no han cambiado: "Tenemos un play off muy complicado y creo que estaremos bien".

Balance

"Felicitar al Joventut por la victoria, lo han querido más que nosotros. Empezamos sin ritmo, intensidad, concentración. Luego en el segundo y tercer cuarto hemos mejorado algo, pero cuando hemos tenido momentos en los que podíamos coger diferencias de 10 o más puntos hemos cometido algún error, han estado afortunados en tiros complicados. La sensación de que teníamos demasiados jugadores buscando sensaciones de cara a lo que viene y poco juego coral. El último cuarto tenemos un 0/7 de tiros de tres puntos, fruto de la desconexión y la desconcentración de muchos momentos. No estoy contento, pero entiendo la situación en la que estábamos. Ninguno nos jugábamos mucho, buscábamos recuperar sensaciones en algún jugador. Es lo que han buscado, pero no desde el juego colectivo, sino desde las acciones individuales que nos han llevado a malas decisiones. Salvo Djedo, hemos estado demasiado perimetrales. La buena noticia es que, casi siempre, antes de hacer algo importante hemos perdido. Era algo que podía pasar, aunque me fastidia porque lo había avisado. Nos hubiera gustado igualar el récord de hace dos temporadas, pero hemos hecho una buena liga regular con muchas cosas que nos han ido pasando y con títulos de por medio. Tenemos un play off muy complicado y creo que estaremos bien".

Alberto Díaz fue el MVP del Unicaja ante el Joventut. / Álex Zea

Minutos de desconexión

"No nos hemos ido antes porque ellos han estado algo desacertados. También al final, esos 10 puntos es lo que nos ha conectado por buscar ser competitivos en una situación complicada. Si hubiese pasado antes, igual nos habríamos metido antes. Muchos jugadores a nivel individual buscando tener sensaciones en vez de hacerlo en un rendimiento global y colectivo".

Estado físico

"No ha pasado nada. Dylan se nos ha ido un poco en el último cuarto por querer competir un poco. No estando Carter, era un poco difícil que no se nos fueron los bases. Igual hubiéramos hecho algo distinto para bajarles los minutos, pero siempre intentas competir y ganar. El equipo no tiene ningún problema físico".

Alberto Díaz

"A veces no es el mejor síntoma que Alberto sea de los que mejor está en ataque porque no suele ser lo que mejor hace. No ha habido malas actuaciones individuales, sino que ha habido pérdidas, el acierto exterior y las asistencias han sido bajas. Pensar en trabajar y hacer las cosas bien para el equipo en vez de mis sensaciones. Había que pensar que el equipo jugara un poco mejor".

Último cuarto

"Cuando hemos estado 10 puntos abajo, nunca quieres perder. Era difícil que los dos bases no sumaran 40 minutos sin Tyson Carter. Aprovechamos el partido para intentar hacer alguna cosa. El equipo tiene orgullo y no quiere perder delante de nuestra gente, nadie quiere perder. No fuerzas la máquina a tope, pero llegado el momento no quieres perder".