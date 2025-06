Ocho séniors, tres júniors y las dudas de Abrines y Vesely en el Barça

La historia del Barça no guardará un gran recuerdo de la temporada 2024/25. Eliminados de la semifinal de la Supercopa Endesa, también en los cuartos de final de la Copa del Rey y a un triple de alcanzar la Final Four de la Euroliga, el análisis del rival del Unicaja debe ir mucho más allá de los resultados porque las lesiones han provocado que Joan Peñarroya vaya a llegar a los cuartos de final del play off con ocho séniors, tres júniors y las dudas de Álex Abrines y Jan Vesely.

Solo ocho séniors en plenitud

La plantilla del Barça aterrizará en Málaga con pinzas. Tomas Satoransky, Darío Brizuela, Kevin Punter, Justin Anderson, Joel Parra, Jabari Parker, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall son los ocho jugadores con ficha del primer equipo confirmados que van a buscar el primer triunfo de la eliminatoria. Por lo pronto, el estado físico de ambas plantillas debe ser una de las grandes diferencias, sobre todo cuando Ibon Navarro cuenta con los 14 efectivos disponibles.

Y es que Peñarroya ha tenido que lidiar durante toda la temporada con continuas lesiones. Nico Laprovittola sufrió en octubre una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Juan Núñez se sometió en marzo a una artroscopia para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha y solo unos días después Chimezie Metu se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Además, un fichaje frustrado de Raul Neto por dos lesiones más, el no regreso de Thomas Heurtel y la rescisión de contrato de Dame Sarr, nuevo jugador de Duke en la NCAA.

Brizuela vuelve a Málaga como uno de los líderes ofensivos del Barça. / EFE

Así, la plantilla llega sobrecargada a muy grandes niveles con el foco puesto en tres jugadores. Parker (1912:16), Punter (1748:30) y Satoransky (1700:46) van a jugar ante el Unicaja después de una temporada con muchos minutos en pista en todas las competiciones y obligados a repetir en el Carpena por la importancia que tienen. En el otro lado, para ser conscientes de la diferencia, Kendrick Perry lidera a los de Ibon Navarro con 1184:34 minutos de baloncesto en sus piernas.

Vesely y Abrines

El club optó por no dotar al equipo de más piezas en la fase final de la temporada y las consecuencias son evidentes. Por si fuera poco, hay otro jugador trascendental como Jan Vesely que se encuentra fuera. El pívot checo se alejó de las pistas en febrero, antes de la Copa del Rey, por una lesión osteocondral en el fémur de la rodilla derecha que llevaba arrastrando desde enero. Volvió en abril para un partido de Euroliga y ahora una fuerte lumbalgia le tiene en el dique seco desde entonces. Reconoció Peñarroya hace unos días: "No sé si va a poder jugar contra Unicaja".

Otro expediente médico que se le ha abierto al conjunto blaugrana en los últimos días es el de Álex Abrines, excanterano del Unicaja. El alero mallorquín se quedó fuera en la última jornada de la Liga Endesa, donde no se jugaban nada, por unos problemas en el pubis. Estos últimos entrenamientos decidirán la presencia del capitán blaugrana, aunque su situación es más optimista para que se vista de corto en el Carpena.

Tres júniors

A partir de ahí, Peñarroya se ha visto obligado a tirar de tres jugadores que empezaron la temporada con el júnior. Raúl Villar es el más asentado en el primer equipo, especialmente desde la lesión de Juan Núñez para acompañar a Satoransky en el puesto de base. El pívot Sayon Keita ocupa un segundo plano, centrado en aportar centímetros con sus 2.12 metros, mientras que el escolta Dani González salió a escena por primera vez ante el Bilbao Basket y apunta a ser ese joven que cierre el róster de 12 jugadores.

En definitiva, una diferencia muy evidente que el Unicaja debe aprovechar con el enorme fondo de armario y con el buen estado físico con el que llegan los jugadores a esta primera cita de los cuartos de final de la Liga Endesa.