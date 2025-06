Ibon Navarro: "Creo mucho más en la ilusión que en la obligación en una serie como Unicaja-Barça"

Ibon Navarro compareció este lunes antes de poner en marcha el play off de la Liga Endesa. Un camino que tiene como primera piedra al Barça, al que analizó en profundidad. Además, el técnico del Unicaja insistió en el aprendizaje de esta temporada en los momentos malos y, aunque reconoce que será "extremadamente difícil", aseguró: "Creo mucho más en la ilusión que en la obligación en una serie como esta".

Balance del equipo

"Creo que hemos hecho un buen trabajo, en la línea de las últimas semanas. Hace un año estábamos entre el partido 3 y 4 de las semifinales y ahora ni siquiera hemos empezado el play off. A dar la mejor versión que tengamos ahora mismo".

Aprendizaje del último play off

"Ha pasado un año de aprendizaje, de madurar, de crecer en algunas cosas. Quiero creer que hemos llegado mejor en algunos aspectos. Haber pasado malos momentos te ayuda a sufrir, a saber jugar sufriendo, el año pasado lo echamos de menos. Va por ahí, de ser capaces de competir en estados mentales desfavorables de los que no tuvimos el año pasado".

Rotación del Barça

"Está claro que no sé cuánto tiempo se puede sostener una plantilla de 10 jugadores jugando varias competiciones, pero el Barça ha hecho de los problemas una virtud. Ha recuperado a jugadores en roles más importantes. Ha subido prestaciones en muchos jugadores y también del equipo. Willy ha estado mejor, Darío y Kevin Punter tienen un rol diferente, Darío diría que es casi indispensable, Parra está más cómodo en el '4', Parker ha cogido aún más galones ante las bajas, a nivel defensivo han mejorado mucho en los últimos meses. La serie con el AS Monaco les ha venido bien a nivel de dureza y de solidez defensiva. Creo mucho más en la ilusión que en la obligación en una serie como esta. Es un equipo con una selección de tiro bestial, capaz de meter tiros obligados con jugadores de mucha calidad. Va a ser muy difícil, pero también para ellos".

Paso del tiempo

"Te da madurez, te da poso. Lo he dicho muchas veces, no pasarlo mal año pasado, no no tener malas rachas nos vino mal. Es una cosa que el equipo ha aprendido con el tiempo. Cada cosa tiene su momento. Es un aprendizaje que si no da frutos ahora, nos lo dará en el futuro".

¿Acortar o alargar la rotación?

"Todo tiene sus pros y contras. En tres años hemos fichado a un jugador a mitad de temporada como fue Yankuba Sima por la lesión de Augusto Lima, hemos fichado a cuatro y hemos dejado ir a tres. Es la mentalidad de los jugadores y no solo en el trabajo, sino a renunciar a muchas cosas por el equipo. Los jugadores necesitan minutos para estar cómodos, saber que se pueden equivocar para coger confianza. Hay jugadores que cometen errores y los mantenemos, hay jugadores que están enchufados y los cambiamos. Valoro el rendimiento de los jugadores. En el otro extremo está tener una plantilla corta, aprietan porque la confianza es básica. Cuando tienes una rotación corta por lesiones, hay jugadores que están más cerca de alcanzar su nivel más alto".

Plan de partido

"Difícil de saber. El control de las pérdidas va a ser clave, los dos equipos tenemos un control del rebote defensivo bastante alto, pero las pérdidas han sido clave en los partidos contra ellos. Tienen una selección de tiro muy buena, porcentajes de tiros de tres muy buenos. Su uso del triple no es abusivo, pero son el mejor porcentaje. Pensar que si el partido lleva a ritmo alto te puede llevar a muchos puntos o a errores y pérdidas. Hay que ver el partido, si van a apostar por una estructura con Satoransky, Punter y Darío, si van a apostar por Raúl...".

Brizuela es ahora uno de los líderes del Barça. / Valenti Enrich

Importancia del primer partido

"Para el equipo que juega en casa es clave. El Barça al final tiene un partido de vuelta, pero para nosotros es clave".

Criterio arbitral

"Me preocupa que juguemos agresivos, que pisemos pintura, que forcemos faltas para que las piten y vayamos al tiro libre. El criterio será el mismo en los dos lados. Ellos no son un equipo muy perimetral, nosotros tampoco, pero tenemos que ser agresivos, ir hacia dentro a pesar de la intimidación de Youssoupha Fall. No me preocupa el criterio arbitral, va a ser el mismo en los dos lados, hay que igualar la agresividad yendo para adentro".

Historia de la eliminatoria

"Es la historia, la historia está para romperla, te habla de que el Barcelona es uno de los equipos más importantes de Europa, no es menos en España. Es muy difícil ganarle un partido al Barça, extremadamente difícil un play off. Lo vamos a intentar".

Descartes

"Estando todos bien, sanos, influye mucho la estructura del equipo rival y las sensaciones. Podrías pensar sin lesiones con Anderson y Parra en el '3', más Punter que puede jugar ahí, pero no es así. Solo tienen a Anderson como alero grande, también a Abrines. Tienes que intentar ver qué jugadores están mejor a estas alturas del año".

Factor Carpena

"Ellos saben lo que nos viene, a todos nos hace mucha ilusión poder aspirar por el título. Parece largo el camino, pero cada paso a paso es importante. En una eliminatoria corta es clave el primer partido. A pesar de que sea martes y sea tarde, el Martín Carpena va a entender lo que es el partido".

Resto de eliminatorias

"Van a estar muy igualadas. Gran Canaria le ha metido mano al Valencia este año, el Joventut viene en buena línea y el Tenerife parece estar peor con la falta de acierto, Baskonia es un equipo imprevisible. Siempre se dice que es bueno cómo llegas, pero no es como la Copa del Rey que es un fin de semana. Sí despierta ciertas cosas. Hay equipos que se han jugado cosas y son capaces de ponerse. También hay otros que no se han jugado nada y se encuentran con la dureza del play off. Seguro que los partidos de esta noche van a ser muy interesantes".