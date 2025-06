«No le tenemos miedo a nadie, queremos ganar la Liga Endesa»

508 partidos vistiendo la camiseta del Unicaja. Cuando mira para atrás y se acuerda de aquel chavalillo que iba a Los Guindos a entrenar, y se ve ahora con 500 y pico partidos, ¿qué piensa?

Bueno, que es un sueño. Ese niño solo quería jugar al baloncesto, llegar algún día, bueno, pues a su sueño de ser profesional, y ahora está aquí disfrutando, viviéndolo en primera persona. Ha sido un proceso largo, bonito y que lo he disfrutado mucho.

Ha levantado seis títulos en poco más de dos años. Le repito la pregunta, cuando mira para atrás, ¿qué piensa?

Pues que parece imposible, ¿no? Esto que hemos hecho, lo que ha hecho este equipo, este grupo en estos tres años creo que es irrepetible, por las circunstancias del deporte. A nivel nacional y a nivel internacional. Creo que estoy formando parte de un Unicaja de leyenda y eso me enorgullece, estar disfrutando de este equipo.

La Liga Endesa le reconoció el otro día como el segundo mejor defensor de la temporada. ¿Esperaba este galardón?

No, no, ciertamente que no, porque, bueno, es cierto que otros años he quedado segundo también, detrás de Tavares, pero quizás este año no me he sentido lo bien que yo me suelo sentir defendiendo. Creo que otros compañeros han estado a un nivel muy alto, no solo del equipo, sino de la Liga. Así que la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, también agradezco todos los votos, todo el mundo que sigue confiando en mí, que sigue pensando que estoy en primera línea y también muy contento por ese reconocimiento de la gente.

No sé si lo sabe, pero el otro día dijo Jonathan Barreiro en un podcast, que Ibon Navarro es el capitán del Unicaja y los jugadores son los marineros. ¿Le ha leído ya la cartilla a Jhony? ¿Le ha explicado que aquí el único capitán que hay se llama Alberto Díaz Ortiz?

No, no. Nos hemos reído un poco de esa frase en el vestuario, pero no le he reñido porque lo que ha dicho es cierto. Ibon es el que pone las ideas, nosotros simplemente tenemos que ejecutarlas. Y quizás lo llevaría más allá. No solo Ibon, sino Antonio Jesús López Nieto y Juanma Rodríguez. Creo que tenemos muchos capitanes en los que cada uno hace su función a la perfección y eso hace que este barco vaya viento en popa.

Hablando de Ibon. Su entrenador ha dicho que el equipo llega en un buen momento. Dijo textualmente que el Unicaja afronta el play off como él quería. ¿Está de acuerdo con esa idea de su entrenador?

Sí, sí. Creo que hemos pasado una mala racha, que era necesaria. Todos los equipos pasan malas rachas durante la temporada. Nosotros hemos conseguido sobreponernos, llegar en buena forma a la Final Four de la BCL, creo que lo hemos demostrado y ahora el equipo sí que creo que va en alza y va en un muy buen momento. No sé si el mejor momento o no, porque eso al final se pone cuando gana. Si ganas el play off o la Liga llegas en el mejor momento y si pierdes, parece que no. Pero sí es cierto que el trabajo está bien hecho, que hemos hecho lo que teníamos que hacer día a día y después, si la pelota entra, bueno, eso ya depende de muchos factores. Pero creo que sí que el equipo llega como queríamos todos.

Después de cuatro títulos este año, ¿queda todavía hambre en el vestuario para seguir entrenando, seguir jugando y seguir ganando?

Sí, sí, eso es indiscutible. Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición, creo que lo hemos demostrado. Se hablaba de la primera Copa del Rey, de la primera BCL y el equipo ha demostrado este año que no se conformaba y quería volver a ganar esas competiciones. Además, es el único título que le falta a este equipo y queremos ir a por la Liga.

Precisamente, eso le quería preguntar, ¿hay una «obsesión», en el buen sentido de la palabra, en esta plantilla, por ganar la Liga?

Sí, se podría decir que sí, que nuestro objetivo claro es ganar la Liga porque nos falta, porque tenemos la espinitas de los dos años anteriores del play off, de las semifinales que hemos perdido. Sí, es cierto que este equipo lo quiere y es lo que más desea ahora mismo, tener esa Liga Endesa, más que nada.

Barça en cuartos. Luego, si se gana, Real Madrid o Baskonia en semifinales. La verdad es que ni el peor enemigo podría haber diseñado un play off más duro....

Bueno, al final, es lo que te mereces después de las 34 jornadas de la Fase Regular. La Liga no miente, la Fase Regular no miente y cada uno está en la posición que se merece. Enfrentarte en el play off a los dos grandes, al Barça y, si pasamos, al Madrid, pues bueno... Esa final también con un gran Valencia, un gran Tenerife o cualquiera del otro cuadro... Bueno, pues quizá es el camino más duro, pero si quieres ser campeón tienes que ganar a todos, y no le tenemos miedo a nadie. Creo que el que se enfrenta a nosotros también va a estar muy preocupado. Seguro.

¿Qué tipo de eliminatoria esperas contra el Barça?

Una eliminatoria durísima, muy física, con especial importancia en los detalles. El equipo que menos errores cometa creo que se lo va a llevar. El Barça hemos visto que ha hecho un esprint final de temporada muy bueno. Es un equipo ascendente, que ha crecido durante la temporada. Lo hemos podido ver en los cuartos finales de la Euroliga y creo que va a ser un rival muy complicado y que el pase a semifinales se va a decidir en los minutos finales.

¿Hablará con su amigo Darío Brizuela en estos días? ¿Se mandan mensajes picándose el uno al otro? ¿Cómo son esas conversaciones?

No, no, en la pista sí que hay algún comentario, pero cuando estás metido en el partido. Creo que diferenciamos muy bien dentro de la pista y fuera. Entonces no hay ningún tipo de pique porque si ganamos nosotros, sé que él está jodido y no hay que meter el dedo en la llaga. Y creo que si es al revés, pues igual. Nos deseamos lo mejor, pero cuando llegamos a la pista sí que no somos amigos.

En un play off al mejor de tres partidos, ¿el primero es el más importante?

Sí, te diría que sí porque como empieces mal, tienes poco margen de maniobra. En una serie tan corta, el pasar en campo contrario creo que es muy difícil y además ante un rival como el Barça. Así que creo que empezar bien el play off, ganando, es algo fundamental.

Tener el Martín Carpena a favor, el factor pista en este play off contra el Barça, ¿es un alivio para ustedes?

Sí, siempre, pero no solo en play off, en todos los partidos que jugamos en casa, también. Creo que el Carpena nos ayuda mucho, sobre todo en esos malos momentos que muchas veces se pasan en los partidos. Ellos te ayudan, te alientan y sobre todo para poner presión al rival. Creo que es fundamental el Carpena.

Entonces, no me ha quedado claro: ¿Ganar la Liga es un sueño o es una opción real?

Bueno, es una opción. Hay posibilidades, siempre que haya posibilidades, se puede. Así que estamos ahí y el equipo lo quiere. Sueña con ello, no te voy a engañar, pero cree que tiene posibilidades.

