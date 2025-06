El Unicaja pierde 97-101 con el Barça y se queda al borde del ko en el play off

Ganar en el Palau Blaugrana y volver el domingo al Carpena. Es el único camino posible que le queda al Unicaja para seguir vivo en la Liga Endesa, tras la derrota de este martes en el estreno del play off. Los primeros 40 minutos de la serie no decidieron nada y en la prórroga el rival fue mejor, estuvo más certero. No hay más.

Pero que nadie dé por muerto al Unicaja. Este equipo ha demostrado que siempre vuelve. Es verdad que el 0-1 es una decepción y una losa muy gorda, pero este play off solo se acabará cuando el Unicaja o el Barça ganen dos partidos. Los catalanes han ganado uno. Pero con eso no les llega para ser semifinalistas. El próximo viernes, a las 19 horas, en el Palau Blaugrana, Ibon Navarro y sus soldados tendrán la oportunidad de igualar la serie.

La verdad es que el primer partido de los cuartos de final respondió a las expectativas, aunque el final no fue el deseado por la "marea verde". Estamos en tiempo de play off y los primeros 45 minutos de esta serie de cuartos de final tuvieron todos los ingredientes típicos de esta parte final de la temporada: pasión, intensidad, calidad, alternativas en el marcador, espectáculo, intriga y mucha, mucha, mucha emoción.

El "factor Carpena" lo dio todo en esta primera batalla de esta guerra de cuartos. No se llenó del todo el Palacio, pero la atmósfera que creó la "marea verde" desde la rueda de calentamiento hasta el bocinazo final fue la ideal para el equipo de Ibon Navarro. El Palacio cantó y animó como en sus mejores días, convencido también de que era una noche especial y de que el esfuerzo de todos era necesario para conseguir el premio final. Lástima que el Barça tuviera un muy buen día y pudiera con todo. Mérito para ellos, sobre todo por jugar con una plantilla tan mermada.

Primer tiempo

Al Barça no le asustó el ambientazo del Carpena y salió como un ciclón. Fall, por dentro, y Parker, desde la línea de 3, provocaron los murmullos de un Palacio entregado a los suyos, a pesar del mal arranque (2-11). Fue mejorando el equipo con el paso de los minutos. Djedovic ayudó entrando de refresco y el partido se equilibró, 13-13.

Una canasta de Kravish dio la primera ventaja al Unicaja, 15-13. Costó mucho anotar, en un partido de muchos contactos y más emoción que baloncesto. El Unicaja fue mejor en el tramo final del primer cuarto, que se cerró con 21-16.

Aumentó la renta con el paso de los minutos. Se fueron de 10 los de Ibon Navarro, 28-18. Las rotaciones de unos y otros favorecieron la intensidad de un Unicaja muy físico. Una rigurosa tercera falta a Ejim encendió el Carpena. El Barça redujo a 3 la desventaja. Tillie hizo un 3+1 que devolvió la tranquilidad a un marcador que quedó en +9 al llegar el descanso, 46-37.

Segundo tiempo

El Barça volvió a ser mejor en los primeros minutos del tercer acto. Ibon Navarro pidió tiempo con 51-47 y el rival intentando agarrarse al partido. El intercambio de canastas (pocas) marcó los siguientes minutos. El Barça fue remando y remando. Dos tiros libres de Parra colocaron al Barça por delante, a tiempo de irse al final del tercer cuarto con una mínima renta a favor, 60-62. Quedaban por delante 10 minutos para el todo o nada.

Se fue de 6 el Barça en el inicio del cuarto de la verdad. Se encendieron todas las alarmas. El Unicaja apretó en defensa. Puso una marcha más atrás y el partido cambió. Del 63-69 se pasó al 80-74 con un Palacio enloquecido. Pero todavía faltaba una última vuelta de tuerca. El Barça no se rindió. Con 85-83 y 2.5 por jugarse, Anderson tuvo 3 tiros libres para que el Barça ganara el partido. Metió dos y falló el último. Prórroga.

Tiempo extra

En el filo de la navaja de los últimos 5 minutos, el Barça dio primero, 89-93. La verdad es que jugó mejor ese tiempo extra. Acertó desde el tiro libre, mientras que al Unicaja le tembló la mano. El 92-99, con 56 segundos por jugarse fue el anuncio de una derrota imposible de evitar. El 97-101 es solo el 0-1 en la serie, Nada más.

El equipo ha ganado 4 títulos este curso y ahora se le ha metido en la cabeza avanzar en el play off hasta el infinito y más allá. De momento, está obligado a remontar para pasar a las semifinales de la próxima semana. Está un poco más difícil que ayer, pero para nada es un imposible. Este 0-1 aún no tiene valor deportivo definitivo. Hay que ganar el viernes, en el Palau, y el domingo, en el Carpena. Tan "fácil" como eso. Yo creo.