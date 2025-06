Cinco claves para confiar en el asalto del Unicaja al Palau

El Unicaja tiene 40 minutos por delante para igualar la eliminatoria contra el Barça y volver a Málaga para decidir los cuartos de final. Para ello, necesita mejorar una serie de detalles que permitieron la victoria blaugrana en el primer partido. Estas son las cinco claves que necesitan pulirse para asaltar el viernes el Palau y regresar al Carpena.

Factor Osetkowski

Llamado a liderar al Unicaja en noches como la del martes, pese a la irregularidad que le ha perseguido esta temporada, Dylan Osetkowski fue una pieza diferencial... y no en el mejor de los sentidos. Sus números ya dicen mucho: 5 puntos (apenas 1/3 en triples y 2/4 en tiros libres), acompañados de 1 rebote, 1 asistencia, 1 pérdida, -9 en pista y 1 de valoración en 21:21 minutos.

Ibon Navarro confió mucho en él, incluso cuando no daba motivos para mantenerse en pista. No estuvo bien ni como ‘4’ ni como ‘5’, ni en defensa ni en ataque. A poco que mejore ligeramente su impacto sobre la cancha, el encuentro será otra cosa. Tuvo grandes minutos en la Copa del Rey y en la Final Four de la BCL. Ojalá esté a tiempo en el play off.

Osetkowski lanza a canasta ante la defensa del Barça. / Álex Zea

Uso de las faltas

Es otra de las problemáticas que acompaña al Unicaja y no desde esta temporada. Hasta 38 tiros libres lanzó el Barça y no por un desequilibrio del criterio arbitral, sino por una mala utilización de las faltas del equipo malagueño. «Tenemos que hacer un análisis de cómo es posible esa diferencia de tiros libres. Lo achaco a faltas innecesarias. Han hecho 32 de 38. Le regalas puntos gratis por falta de concentración. Son muy evitables y tenemos que quitarlas», reconoció el técnico.

Kevin Punter, al que no le tiembla el pulso ni un milímetro, firmó un espectacular 12/12 desde la línea del 4.65. Cinco de ellos fueron en el cuarto período después de dos contactos de Kameron Taylor. También queda esa falta de Tyson Pérez en el triple a Justin Anderson. O la típica de la frustración en un intento de robo de Killian Tillie tras fallar una canasta que parecía sencilla.

Carter solo anotó 13 puntos en la primera parte. / Álex Zea

Porcentaje de triples

El Unicaja no ha venido siendo un equipo con especial finura desde el triple en las últimas semanas. Demostró poder hacer grandes cosas sin demasiado acierto contra el AEK y el Galatasaray, pero un plan perfecto frente a un equipo como el Barça... también se necesita la larga distancia.

El 2/7 de Perry, el 1/5 de Carter y el 0/3 de Taylor representan muy bien lo que fue el triple en la primera cita de los cuartos de final. Kalinoski, por ejemplo, solo intentó un lanzamiento, pero fue mérito del Barça con una gran defensa de cambios. Tillie, el mejor triplista de la Liga Endesa, se marchó con un 1/2. A poco que alguien se conecte, el asalto al Palau es posible.

Gestión de los últimos minutos

«Pagas el precio de tener corazón, a veces se convierte en precipitación», decía Ibon Navarro en rueda de prensa sobre la gestión de los últimos minutos. El Unicaja llegó a tener un 83-77 a 1:43 del final reglamentario hasta que llegó la cadena de errores: un tiro de Kravish, un tapón sobre Carter, faltas de tiro y 83-81. Un mate de Tyson Pérez inició el camino de la victoria, pero respondió Brizuela, falló Perry y la falta de Pérez que pudo haber finalizo el encuentro ahí.

La prórroga fue una historia muy similar. Se rehizo el Unicaja del 92-99, con 58 segundos por delante, hasta llegar al 95-99. Tuvo el balón Perry para apretarlo todo y falló, también Osetkowski con una mala falta sobre Brizuela o la sencilla canasta que erró Tillie para poner el 99-101 a seis segundos del final.

Tercer cuarto

Pero los partidos no se deciden solo al final. Hay un trabajo de por medio que lleva hasta lo que ocurre en el desenlace. El Unicaja echó el freno en el tercer cuarto con un parcial de 14-25. No fue constante, apagó ese nivel físico que le había hecho brillar en la primera mitad. Se quedó sin acierto, movió menos el balón, cometió más errores... Un poco más de regularidad no obliga a remontar en los últimos minutos y a llegar en mejor tono.

En definitiva, un par de detalles a mejorar y el asalto al Palau es más que posible. Merece este equipo un capítulo más en casa.