Ibon Navarro: «Intentaremos recuperarnos y ganar allí»

Ibon Navarro habló tras la derrota en el primer partido del play off frente al Barça y destacó la importancia del físico en «un partido muy igualado» que se decide por «detalles». El técnico cajista lamentó no tomar «las mejores decisiones» y «la gestión de los últimos segundos del partido» en su tiempo reglamentario, como claves en el tropiezo.

«Pagas el precio de tener corazón, a veces se convierte en precipitación. El 3/5 en triples que hacen en la prórroga es definitivo. Teníamos que ganar dos partidos, y seguimos así. Vamos a intentar recuperarnos e intentar ganar allí», dijo Ibon. «La falta de Kameron a Punter y la última de Tyson Pérez. Aun así, no tomamos la mejor decisión en ataque. Los detalles son importantes en partidos así», añadió.

«Tenemos que ganar dos partidos. Si los ganamos, estaremos. Cuando lo has tenido tan cerca, todo el mundo le da vueltas a lo que ha pasado. No hay que hacer solo un análisis de los últimos segundos. Has cometido errores, aciertos. Hay cosas que dependen de nosotros mismos», señaló el técnico cajista, que también lamentó la diferencia en los tiros libres de uno y otro equipo: «Tenemos que hacer un análisis de cómo es posible esa diferencia de tiros libres. Lo achaco a faltas innecesarias. Han hecho 32 de 38. Le regalas puntos gratis por falta de concentración. Son muy evitables y tenemos que quitarlas».

Otra de las claves del partido fue ese mal tercer cuarto de los malagueños, donde perdieron una venta de 9 puntos y llegaron por debajo a los últimos 10 minutos. «No es la primera vez que nos pasa en los terceros cuartos. Hemos fallado algún tiro que nos hubiera mantenido la energía. Creo que han ido mucho al tiro libre cuando nuestra defensa estaba siendo buena. Tenemos que encontrar mejores soluciones», argumentó.

Por último, no quiso comentar la polémica por la celebración de Justin Anderson en la prórroga. «No tengo que entrar en estas cosas. Lo hablo con Joan y ya está. Con Justin, ningún problema», concluyó.

Joan Peñarroya

Por su parte, Peñarroya destacó la importancia de la victoria en el Carpena, pero no quiere la más «mínima confianza». «Hay que ganar dos partidos. Nos vamos contentos de poder cerrarlo en el Palau, nos da una pequeña ventaja. Mal haríamos si volvemos a Barcelona con la mínima confianza. Seguro que en el Palau vamos a generar esa atmósfera, pero va a ser un partido durísimo. Espero que nuestra gente no ayude a pasar los malos momentos», dijo el técnico de los azulgrana.

«Justin es un jugador que tiene esos momentos efervescentes. Anota dos triples vitales en la prórroga. No sé cómo ha sido la celebración, esto es un play off. Si ha mostrado desconsideración, intentaremos mejorarlo. Hablaré con él», dijo sobre la polémica celebración de Anderson el triple que sentenció el partido.