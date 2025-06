El Unicaja resiste el ultimátum con una exhibición imperial en Barcelona (59-81)

En una situación límite, con todo en contra, sin ningún margen de error y con la obligación de ganar sí o sí en el siempre esquivo Palau Blaugrana, el mejor Unicaja de la temporada, serio y eficaz, apareció este viernes en la pista del Barça a tiempo para ganar 59-81, equilibrar la serie de cuartos de final por el título y mandarla al tercer y definitivo partido de este próximo domingo en el Palacio Martín Carpena.

Resistencia cajista

No se le puede dar nunca por muerto a este Unicaja de Ibon Navarro. Es un equipo con orgullo, con hambre, con ambición y con un gen competitivo que habría que clonarlo. Pocos apostaban a que el Unicaja podía asaltar el Palau. Son gente de poca fe a la que no hay que tenérselo en cuenta. La próxima derrota volverán a aparecer y la próxima victoria volverán a esconderse.

La verdad es que habría sido muy injusto volver a perder este viernes con el Barça y haber cerrado el play off de cuartos de final con un contundente 0-2. El equipo, tras perder el martes en el Carpena, se conjuró en igualar la eliminatoria. Y dicho y hecho.

Fue un partido imperial de un Unicaja intratable. Que defendió mejor, que tiró mejor, que reboteó mejor y que se dio un paseo triunfal en un Palau totalmente rendido al baloncesto del Unicaja.

Entre los nombres propios del día, honores esta vez para Olek Balcerowski. No jugó el martes, en el arranque de la serie, y esta vez aprovechó su infinita humanidad para hacer daño en la pintura cada vez que el rival intentó sorprender con "pequeños" Muy buenos minutos del polaco, que dio su mejor versión.

Primer tiempo

El Unicaja fue listo en el arranque. Barreiro fue el secante de Anderson, que no se sintió cómodo y se cargó muy pronto de faltas. Perry estuvo muy enchufado desde la línea de 3 y Peñarroya tuvo que parar el partido con 10-14, y 11 puntos anotados ya del base de pasaporte montenegrino. Un parcial de 2-12 puso el 12-19. El Unicaja se sintió muy bien en la pista y cerró el primer cuarto con 9 de ventaja, 17-26. Muy buena la puesta en escena de los de Ibon Navarro.

Un triple de Carter colocó el +11, 25-36, a 5 minutos del descanso. El Unicaja apretó en defensa e hizo valer su físico en la pista buscando molestar a un Barça errático en el tiro y aprovechando muy poco su juego interior. Dos buenas defensas del Barça acercaron a los culés a 7. Ibon pidió tiempo. El Unicaja reseteó y aguantó el tantarantán del rival para irse al descanso por delante, 35-44. Ilusionantes los 20 primeros minutos pensando en el objetivo del 1-1.

Segundo tiempo

El Unicaja siguió a su ritmo en el tercer cuarto. Duro atrás, corriendo cuando podía y con paciencia en el cinco contra cinco. Los de Los Guindos firmaron una máxima de 14, 38-52. El equipo bordó el juego en 10 minutos mágicos en el que el Unicaja lo hizo todo bien. En defensa y en ataque. El Barça se volvió loco, sin ideas y a merced de un impecable equipo verde. Lo intentaron con "pequeños", pero Balcerowski se hizo dueño y señor de la pintura. Hasta 19 arriba estuvieron los cajistas, que entraron en el último cuarto con un gran 48-65.

No dio ni un poquito de margen el Unicaja a la opción de remontar del rival en los 10 minutos finales. El último cuarto fue más de lo mismo. Se jugó siempre a lo que quiso un Unicaja ya convencido de que el tercer partido era una realidad. El 59-81 fue la demostración numérica de visto durante los 40 minutos.

El domingo, más

Lo de este Unicaja 24/25 es, sinceramente, un absoluto disparate. El equipo ha ganado 4 títulos este curso y ahora se le ha metido en la cabeza avanzar en el play off hasta el infinito y más allá. De momento, en una situación límite, ha equilibrado el cruce de cuartos de final. ¡Ojo!, que no hay nada hecho todavía. Este 1-1 lo único que vale es para alargar la temporada, al menos, un par de días más. El domingo, en el Carpena, resolución final a un gran play off de cuartos de final.