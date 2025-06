A la venta las entradas para el tercer y definitivo Unicaja-Barça de cuartos de final

Ha llegado el momento de la 'marea verde'. El Martín Carpena apagó las luces el pasado martes deseando volver a encontrarse con el Unicaja y el equipo respondió a las mil maravillas en la pista del Barça (59-81). Un aluvión absoluto de baloncesto que ha devuelto la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga Endesa al tercer y definitivo encuentro para el que las entradas ya están a la venta.

Horario y entradas

El partido tendrá lugar el domingo, a partir de las 18.30 horas, después de que el Real Madrid consiguiera la clasificación para las semifinales tras eliminar al Baskonia. La misión de la afición cajista es muy clara: llenar hasta los topes el Martín Carpena. Este equipo no se merece otra cosa que no sea colgar el "no hay billetes" de inmediato porque, pese a que la ilusión siempre es máxima con este proyecto, también está la opción de que sea el último encuentro de una temporada legendaria. Hasta que suene el pitido inicial, el trabajo cae sobre los hombros de la 'marea verde'.

La 'marea verde' ya fue muy importante en el primer partido. / Álex Zea

Sentencia en el Carpena

A pesar de la derrota, el Martín Carpena estuvo espectacular en el duelo que abrió los cuartos de final, desde el primer minuto hasta el último. Vivió una de sus grandes noches de la temporada, llevó en volandas al Unicaja, apretó en los momentos complicados y también presionó mucho al Barça. Ahora, toca volver a repetirlo para jugar las semifinales por tercera temporada consecutiva.

Ibon Navarro fue claro en la rueda de prensa posterior al triunfo en el Palau: "La estadística es que en tres años hemos ganado más del doble de partidos de play off fuera de casa que en casa". La historia también lo es con el 0-10 para el Barça en eliminatorias de la Liga Endesa. Sin embargo, este domingo puede marcar un nuevo capítulo en la historia y todo empieza con el calor de la 'marea verde'.