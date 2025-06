Ibon Navarro: "Estos tíos han dado la vida para ganar"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, resumió de la siguiente manera cómo sus jugadores habían hecho realidad el triunfo para eliminar al FC Barcelona, en una prórroga a la que se llegó de manera milagrosa: "Estos tíos han dado la vida para ganar". La clave a su juicio estuvo en que en los últimos minutos se quedó sin gasolina el cuadro visitante. "Ahí ha sido muy importante la gente que ha salido del banquillo, porque nos han aportado primero fe".

Y recordó ese robo de Tyson Pérez y la buena defensa posterior: "Es lo maravilloso que tiene el baloncesto. Ha sido una victoria de fe". Navarro felicitó tanto a sus jugadores como a un rival plagado de bajas y que ha estado a punto de prolongar esa maldición de que el Carpena no consigue servir de talismán para los partidos decisivos.

Inconformismo

"Hemos empezado bien, con mucho ritmo, pero demasiados errores de concentración a nivel defensivo y equivocándonos mucho. En el segundo y tercer cuartos, seguíamos con la tendencia del primero. Nos ha costado mucho anotar. El partido estaba realmente complicado", reconoció. Para el entrenador vasco hay un factor vital: "Llegamos a la tercera semifinal liguera en tres años. Pero después de cuatro títulos, cualquier otro equipo y tanta diferencia, habría dicho ya está. Nos vamos con honores. Hemos hecho un temporadón. Sin embargo, ha sido una victoria de querer".

"Cuando este equipo juega a corazón las cosas no suelen ir bien, porque no sabemos canalizar bien las emociones de la grada. Aquí todo es muy bestia. Y estábamos como estábamos. Pero es eso lo que luego nos ha metido en la prórroga. Cuando vas a muerte a todo e slo que pasa. Este equipo tiene mucho corazón. No voy a decir que no tiene mucho cerebro. No somos perfectos. No sabemos canalizar la cancha del Carpena", insistió en la rueda de prensa posterior el choque que lleva al cuadro cajista a una semifinal que le medirá, con factor cancha en contra, ante el Real Madrid.

A base de corazón

El propio Ibon argumentó que a base de cabeza seguramente el semifinalista sería el FC Barcelona: "Tenía que ser a base de corazón". Y recordó algunos momentos en los que por las revisiones se reencontraba con sus pupilos en el banquillo. Ahí insistía en que tenían que seguir, porque al rival se le veía con muy poca energía. "A poco que presionásemos, saldrían las cosas", como especificó. ¡Vaya si salieron!

La mejor preparación para estos cruces de play off, a juicio del propio Navarro, es que durante la temporada se ha visto que el equipo llega a los finales mejor que sus rivales. "Lo hemos pasado tan mal en muchos momentos durante todo el año. Nos hemos visto en muchas de estas...", apuntó.

Lo que viene

De cara a la serie semifinal, ya al mejor de cinco partidos, su receta pasa por "digerir" lo sucedido este domingo. "Tenemos que tranquilizarnos. Nos esperan dos partidos contra el mejor partido de la Liga de largo. Y vamos a jugarlos con mucha ilusión", refiriéndose a que esta vez el factor cancha pasa a manos del próximo contrincante en el camino hacia la final de la Liga Endesa.