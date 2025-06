Adiós Barça, hola Real Madrid (97-95)

¿Quién dijo que el Carpena es gafe? ¿Quién dijo que el Unicaja siempre falla en los partidos importantes que juega en Málaga? ¿Quién dijo que quedar cuarto en la ACB era un suicidio? ¿Quién dijo que eliminar al Barça en el play off era imposible? ¿Quién dijo que este Unicaja no sabe aguantar la presión en los días importantes?...

Ibon Navarro y sus chaveas liquidaron esta tarde de domingo de un plumazo todos esos clichés catastrofistas con una victoria de esas que queda ya marcada como "histórica". Perdía el Unicaja por 7 a 1.14 del final. Alguno ya iba camino del coche. Pero con Tyson Pérez como líder espiritual se obró el milagro de llevar el partido a la prórroga. Y después... al éxtasis. Y es que el 97-95 sobre el Barça, en el partido de desempate de los cuartos de final, coloca al Unicaja en las semifinales de esta Liga Endesa 2024/2025. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Inenarrable! Sois cojonudos. Los 14. Sima y Tillie incluidos.

Pase merecido

Nadie puede decir que el pase del equipo verde y morado al Top 4 de la Liga no ha sido justo. Los de Los Guindos fueron mejores que el Barça en 35 de los 45 primeros minutos de la eliminatoria, pasaron por encima del rival del minuto 1 al 40 el otro día en el Palau y esta vez, en el tercer y definitivo partido, el equipo supo sufrir hasta el final para una remontada en la que solo creían ellos, un grupo de jugadores con coraje, con alma y con unos huevos más grandes que la catedral de mi querida León.

Honores para el equipo y honores también para el Martín Carpena. El Palacio se llenó hasta los topes con casi 11.000 fieles que se dejaron el alma animando a su equipo y presionando al rival. La atmósfera fue irrespirable para un Barça que liderado por un imperial Kevin Punter, 37 puntos, lo vio tan cerca, tan cerca, que le va a costar despertar de la pesadilla.

En un gran día de todo el equipo, lo de Tyson Pérez es de matrícula de honor. Sus puntos, su defensa y su energía contagiaron al resto y obraron el milagro.

Primer tiempo

Salió "enchufado" el Unicaja. Sin dar margen al Barça. El 7-2 inicial fue toda una declaración de intenciones de lo que querían los verdes. Mordiendo atrás, el Unicaja estuvo casi siempre por delante en el marcador. Peñarroya paró el partido con 20-14 y obligado ya a jugar con pequeños por las dos faltas de Fall y de Willy. También hizo 2 faltas muy rápido Brizuela. El primer cuarto acabó con 24-18. Seis arriba para un Unicaja con mucha más pegada que el equipo culé en esos 10 minutos de arranque.

Perry lleva el balón ante la defensa de Parker. / Mariano Pozo (ACB PHOTO)

Punter acudió al rescate del Barça. Fue con un 1 contra 5, pero tiene tanta calidad el ex del Partizan, que le valió para frenar la escapada cajista. Dos triples de Abrines también le dieron mucho aire al Barça en esa fase. Ibon paró el partido con 38-35 y la sensación de que el marcador no reflejaba lo visto sobre el parqué. Un triple de Anderson puso el 38-41, al que respondió Alberto con otro triple inmediato. El partido se fue al descanso con un contundente intercambio de golpes y dejando todo por decidir para los segundos 20 minutos: 43-42.

Punter fue un peligro durante todo el partido. / Mariano Pozo (ACB PHOTO)

Segundo tiempo

No empezaron bien las cosas en el tercer cuarto. Anderson hizo un 0-5 y el Barça se puso por delante. Afloraron los nervios en el Carpena. Punter siguió haciendo daño y el rival se fue de 7, 49-56, mediado el tercer acto. La zona se atragantó. Ibon mandó a los suyos al rincón de pensar. Rotó su banquillo en busca de "algo" nuevo. No encontró soluciones el técnico cajista y el rival aumentó su ventaja en un tercer acto en el que se mascó la tragedia, 53-64. El partido entró en el último cuarto con 55-64, 9 abajo, y mucho que mejorar.

Carter fue el base en el inicio del cuarto definitivo. El tiempo jugaba ya en contra de un Unicaja muy exigido. El partido se metió en los 5 minutos finales con 10 de desventaja, 67-77, y la sensación de que no podía ser. El Barça jugó mucho más tranquilo ante un Unicaja que jugaba más con el corazón que con la cabeza. Pero entonces, con todo en contra, es cuando llegó el milagro. Jugando con 5 pequeños, Tyson Pérez se puso la capa de superhéroe Un triple, un robo, un mate,,, y no sé cómo, pero 84-84, con 8.5 por jugarse y el Carpena puesto en pie. Punter se jugó la última, pero no entró. Prórroga... otra vez.

Barreiro penetra en la defensa culé. / Gregorio Marrero

Prórroga

Más frescos y con la inercia del final del tiempo reglamentario, el Unicaja se fue de 6 en dos minutos casi perfectos, 90-84. Pero volvió a aparecer el de siempre, K.P. para poner por delante al Barça. Otra vez hubo que remontar para que dos tiros libres de Ejim pusieran el 97-95. Atacó el Barça, pero Satoranski se encontró con el tapón de Kameron Taylor en el último tiro y... éxtasis absoluto.

Y ahora, el Real Madrid

No hay mucho tiempo para regodearse con este éxito. Los cuartos de final son ya historia y hay que mirar al frente para afrontar las semifinales. Espera el Real Madrid, en un play off al mejor de 5 partidos, en el que el equipo blanco tendrá ventaja de cancha. Parece casi imposible, pero ¿quién dijo miedo? ¿Alguien se atreve a apostar en contra de este Unicaja tetracampeón este curso?...