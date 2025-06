Chus Mateo: "Tenemos que estar concentrados y respetar mucho al Unicaja"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, habló de la eliminatoria de semifinales que arranca este miércoles en el Movistar Arena contra el Unicaja, equipo que este curso ya ha superado a los blancos en la final de la Supercopa Endesa de Murcia y de la Copa del Rey de Gran Canaria.

"Sigamos haciendo las cosas como creemos que debemos hacerlas, con el mismo criterio, las que pensamos que pueden funcionar. Aún no estamos en disposición de pensar que podemos ganar el título, porque no estamos ni mucho menos cerca. Pasa por pensar en el partido primero de play off, tener la paciencia suficiente como para madurar las cosas… Quedan veinte días de temporada si Dios quiere, y empieza todo lo que se va a juzgar como equipo y como deportistas. Estamos tranquilos haciendo bien las cosas, como nuestro criterio nos da a entender que es la ideal", añadió en rueda de prensa.

Semifinal complicada

En lo que respecta a la serie, consideró que el Unicaja "viene dando un nivel muy alto desde hace ya un tiempo, manteniendo siempre un mismo estilo, un mismo patrón de juego, un mismo entrenador y los mismos jugadores": "Varían poco su plantilla, tienen un conocimiento de lo que quieren envidiable, están haciendo las cosas con mucho criterio y muy bien. Eso les está dando un resultado".

Preguntado acerca de si el tiro de los exteriores del Unicaja puede ser una de las claves, opinó: "En la Copa así fue, nos hicieron mucho daño con los interiores tomando tiros de fuera. Pasa por muchos aspectos; este es uno de ellos, un factor a tener en cuenta, pero no el único. Hay jugadores muy creativos, grandes tiradores, jugadores todoterreno que son capaces de ayudar en muchísimas facetas y otros aleros tiradores a los que no puedes dejar solos ni un segundo".

"Tienen un equipo muy completo; hay que estar atentos a muchas cosas, pero hacer los básicos bien y llevarlos a la ejecución más perfecta posible para que funcione contra un equipo como este", añadió.

Sin ánimo de revancha

Pese a perder ante el mismo rival la final de la Supercopa de España y la de la Copa del Rey afirma que no ve el deporte "como una revancha sino como una oportunidad de hacer mejor las cosas cuando no las hemos hecho bien". "Debemos refrendar el momento en el que llegamos, llevamos una buena serie de partidos ganados. Y eso nos debe dar confianza y hacernos sentir fuertes. Hemos de hacer las cosas bien minuto a minuto desde el primer minuto del primer partido de play off", añadió.

Asimismo mostró su preferencia por las eliminatorias a cinco partidos sobre las de tres porque cree que dan "más ventaja al equipo que ha buscado una ventaja de campo" y porque hay "un cierto margen de reacción mayor".

Aun así llama a "respetar muy mucho al rival" y mantiene que hay que empezar "muy concentrados" desde el primer minuto al tiempo que aseguró que sus posibilidades de éxito este año pasan por hacer una buena defensa.

Plantilla larga

Por otro lado, habló de la evolución de Andrés Feliz, Hugo González, Usman Garuba y Bruno Fernando: "Cuando empezaron a jugar, todos tenían prisa para que saliese bien el primer día, pero los procesos son procesos y ojalá acaben a este nivel. Seguramente hace seis meses nadie contaba con que pudieran ayudar como lo están haciendo. Estoy encantado con la confianza que va toando en la dirección Andrés, con los galones que va adquiriendo Hugo, con la intensidad que sabíamos que podía poner Garuba y está poniendo y con la rotación que está dando Bruno Fernando a Tavares. Estoy muy contento con su participación, pero no pueden relajarse ni un ápice", finalizó.