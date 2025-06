"Con Alberto Díaz aguantaremos hasta el final para saber si contamos con él"

El Unicaja ya se prepara para jugar a partir de este miércoles la semifinal de la Liga Endesa contra el Real Madrid. Una serie que será al mejor de 5 partidos y en la que los blancos tendrán ventaja de campo. Ibon Navarro, todavía con los ecos del gran triunfo del domingo frente al Barça, habló sobre qué espera en este duelo frente al vigente campeón de la Liga Endesa.

Estado físico de la plantilla

"El lunes fue día de tratamiento, de recuperación, porque el partido contra el Barça fue muy exigente, sobre todo para algunos jugadores. De Alberto no puedo decir más que lo que comunicó ayer el club. Se llevó un golpe muy fuerte en el gemelo en una acción con Darío Brizuela. Al principio nos preocupó mucho, luego nos preocupó algo menos. Vamos a ver cómo evoluciona, si se puede mover, cuánto dolor tiene. Creo que aguantaremos hasta el último momento para saber si contamos con él o no".

Serie contra el Barça

"La eliminatoria que ganamos al Barça no vale para nada ahora contra el Real Madrid. Solo que fue un capítulo muy bonito en la historia reciente del club sacando un gran partido ¡por fin! en casa. Ahora empezamos 0-0, con un rival nuevo, diferente. Es un equipo con alguna similitud al Barça en algunas cosas, pero es una serie nueva. Han tenido un par de días más para prepararse, aunque no sabían el rival, pero sí para prepararse en sus cosas. Nosotros vamos a llegar seguro que bien. Sobre todo el primer partido de estas eliminatorias es imprevisible. Vamos a ver cómo plantean ellos el partido, de cuántos jugadores podemos disponer nosotros... Creo que va a ser un cruce bonito e interesante".

Ibon Navarro atiende a la prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

¿Cómo será la serie contra el Real Madrid?

"No lo sé. Nosotros vamos a tener una estructura de equipo algo diferente a los partidos que hemos tenido con ellos. Hay que ver quién toma la iniciativa. Ver si ellos van con Hezonja de "3" o van con Hezonja de "4". No me imagino la eliminatoria de ninguna manera. Todos nuestros partidos con ellos han sido diferentes, marcados por contextos diferentes. Creo que el primer partido puede marcar la tendencia de cómo puede ser la semifinal".

Facundo Campazzo y Serge Ibaka, durante la final de Copa / ACB Photo - David Grau

Real Madrid

"Un equipo como el Real Madrid tiene tantos jugadores y tan buenos que se puede permitir pasar por algunos momentos malos de jugadores como Facu, Musa... Tienen capacidad para adaptarse a diferentes quintetos. Ellos también tienen una plantilla que, como nosotros, ha mantenido su núcleo duro muchos años. Si me parece muy impotante el buen estado de forma de Bruno Fernando, que ha ido de menos a más y que ahora está a un nivel físico y de intensidad que cuando se sienta Tavares ya no se resienten tanto".

Kravish, ¿el anti Tavares?

"Fue una buena opción en las Copas de Badalona y de Gran Canaria, pero en el último partido de la Liga Regular aquí no salió tan bien. Bueno, los equipos se van ajustando, van regulando, encontrando soluciones. Ahora mismo tenemos una herramienta más, que es Balcerowski. Igual que Bruno Fernando, ha necesitado su tiempo y veremos".

¿Objetivo en los dos primeros partidos en Madrid?

"Si vas a Madrid pensando en ganar un partido, pueden pasar dos cosas, que ganes uno o que no ganes ninguno. Tenemos que intentar jugar el mejor partido posible el miércoles y ganar. Después, jugar el mejor partido posible el viernes e intentar ganar. No se trata de volver aquí con una victoria. ¿Cuántas veces hemos ganado en Liga al Madrid en casa en estas tres últimas temporadas?... Ninguna. Aunque viniéramos con 1-1 al tercer partido, no estaría nada hecho. Al contrario. Te diría que casi hay que venir 0-2 para tener opciones. Lo que tenemos que hacer cuando vengamos el domingo al tercer partido es intentar hacer el mejor partido posible e intentar ganar".

Factor cancha en contra

"Todo el mundo prefiere jugar en casa, pero la realidad es que hemos ganado más veces al Real Madrid lejos de Málaga que en Málaga. Preferimos jugar en el Carpena que en el Movistar Arena, obviamente, pero hemos ganado más partidos del play off desde que llegué al banquillo lejos de Málaga que en el Carpena".

Ibon Navarro habla con Osetkowski durante el entrenamiento de este viernes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Dylan Osetkowski

"Dylan, la temporada pasada, fue el mejor jugador de la Liga. Evidentemente, esta temporada no hemos tenido a ese jugador por muchas cosas que tiene alrededor. A pesar de eso, el equipo ha mejorado sus resultados. Esto es un equipo. Todo el mundo es importante y nadie es imprescindible. Estamos viviendo la mejor temporada de la historia del club sin Dylan, al menos sin el Dylan que todos conocemos. Si hay compañeros que están mejor que él... yo no soy sospechoso de ser un "hater" de Dylan Osetkowski. Todos sabéis que ha habido partidos en los que no ha estado bien y ha jugado muchos minutos, más de los que debería porque al final es un jugador que tiene mucha calidad. Pero en este momento creemos que hay compañeros que están mejor que él. Dylan tiene que estar preparado para ayudarnos porque tiene mucha calidad y, además, siempre ha jugado bien contra e Real Madrid y va a estar preparado. Si lo necesitamos, estará. Y si no juega, tendrá que apoyar al equipo desde fuera empujando. No vamos a hacer ningún drama. Sorprende que con el nivel que ha mostrado estas temporadas pasadas no esté en estos partidos tan importantes. Pero la verdad es que este año no hemos disfrutado del mejor Osetkowski. Respecto a lo de su sanción, está muy contento porque se ha quitado un peso de encima".

Balcerowski

"Se nos va a quedar corta la temporada para saber si lo de Balcerowski es un espejismo. Es para que veáis que todo necesita un proceso y más en el caso de un jugador joven, que llega a un equipo en el que todo va muy fluido, con jugadores que llevan mucho tiempo juntos. Afortunadamente, los que tenemos que tener paciencia somos nosotros y la impaciencia del resto no le afecta. Olek está bien en los partidos y también en el trabajo. Incluso se le nota en su lenguaje corporal, llega a entrenar riendo, gestiona bien sus equivocaciones. Era cuestión de tiempo"