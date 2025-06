El Unicaja cae en Madrid en el primer partido de semifinales (99-81)

El Real Madrid golpea primero en la serie. Para asaltar el Movistar Arena tienes que hacer un gran partido y que los de blanco no tenga el día. Y no ocurrió ni una cosa ni la otra. Al Unicaja le faltó muchísima energía, tres días después de obrar un ‘milagro’ ante el Barça, y no fueron capaces de frenar a un Madrid que arrasó en la primera mitad gracias a un enorme acierto desde el triple, liderados por Musa y Hezonja. Los 20 puntos de diferencia con los que se llegó al descanso fue una losa demasiado pesada que levantar y no hubo opciones de apretar el marcador en ningún momento (99-81). Choque para olvidar, pero esto es una serie al mejor de cinco partidos y en menos de 48 horas, los de verde y morado tienen la oportunidad de intentar de nuevo el triunfo en la capital y traerse a Málaga la eliminatoria igualada.

Primer cuarto

Intercambio de golpes para empezar. Triple de Tillie contestado por Hezonja. Canasta de Abalde respondida por Taylor. Ndiaye y Tillie volvieron a acertar de lejos (8-8). Cuádruple cambio de Ibon Navarro a 4.22 del cuarto. Solo se mantuvo en pista Taylor. Entraron Perry, Kalinoski, Tyson Pérez y Balcerowski. Los blancos estaban haciendo mucho daño desde el triple. Dos seguidos de Musa ponían el 20-11. Y otro de Hezonja obligaron a Ibon a parar la sangría a 2.11 del final del primer periodo (23-11). Imposible parar por ahora la inspiración de los de Chus Mateo. Otros dos triples de Musa -9 en total para el Madrid en el primer parcial- dejaron un 29-14 tras los primeros 10 minutos.

Segundo cuarto

2+1 de Feliz para estrenar el cuarto (32-14). Cinco puntos de Kravish consecutivos. Mateo no espera y pide tiempo muerto. El Unicaja subió el nivel en defensa y eso le estaba permitiendo volver al partido. Del -18 (32-14) al -10 (34-24). En bonus ya el equipo malagueño desde mitad del cuarto. Volvió a estirar la diferencia el Madrid a base de tiros libres y una canasta bajo aro de Hezonja tras una gran asistencia de Campazzo que despertaba al pabellón (42-27). Ahora paró el partido Ibon a 3.28 del descanso. El Unicaja no conseguía enganchar dos acciones positivas consecutivas en ataque. La dureza de la defensa blanca cortocircuitaba una y otra vez el ataque y obligaba a tiros difíciles. Al descanso, partido muy cuesta arriba. 20 abajo.

Tercer cuarto

La segunda parte no varió el guion del partido. El intento de reacción comenzó con triple de Carter. Pero Campazzo no estaba por la labor de darle vida al Unicaja. 7 puntos seguidos del argentino (58-36). Los de Ibon Navarro seguían muy atascados en ataque. La diferencia física era notable en este primer partido. Alberto y Kalinoski acertaron desde el triple (65-44). Se llevó los aplausos Alberto tras un duro choque con Musa. Imparable el bosnio, 19 puntos ya (70-49). Al final del tercer cuarto estaba ya todo el pescado vendido (75-53).

Último cuarto

Los últimos 10 minutos del encuentro no sirvieron ni para maquillar el resultado. La diferencia siempre se movía en torno a los 20 puntos de desventaja para el Unicaja. Poco destacable ya. Bajó la intensidad considerablemente. Los dos equipos sabían que esto ya estaba terminado y había que guardar fuerzas, porque la serie puede ser larga. Al final, 99-81. Duro varapalo en el primer partido para los de verde. Pero esto no acaba hasta que un equipo gane tres partidos. Y ya saben, nunca den por muerto a este Unicaja. Eso sí, hay que variar muchas cosas.