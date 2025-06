Horario y dónde ver por TV el Real Madrid-Unicaja, segundo partido de semifinales de la Liga Endesa

Borrón y cuenta nueva. Después de que el Real Madrid superara con una notable diferencia para ganar en el primer encuentro, el Unicaja ya se prepara para buscar el empate y el factor cancha en las semifinales. El conjunto blanco ya mandó un serio aviso en el estreno de la eliminatoria con ese contundente 99-81 y ahora le toca a Ibon Navarro ajustar, recuperar a sus jugadores y poner la maquinaria a funcionar.

La gran noticia es que simplemente es un 1-0, no se arrastra el resultado, por lo que la victoria sigue teniendo premio en Madrid. El triunfo de los verdes no solo igualará el play off, sino que se traerá a Málaga también el factor cancha, asegurando un cuarto encuentro en el Martín Carpena. Para ello, toca dar el 100% y confiar en un equipo que viene de firmar la épica hace solo unos días contra el Barça.

Horario del Real Madrid-Unicaja

El encuentro contra el Real Madrid, correspondiente al segundo partido de las semifinales del play off de la Liga Endesa, se jugará este viernes, a partir de las 21.15 horas, en el Movistar Arena. Es el último partido confirmado en la capital antes de que la eliminatoria ponga rumbo a un Martín Carpena para el que se agotaron las entradas en menos de cinco horas.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Chus Mateo se verá en directo a través de las cámaras de Movistar (Movistar+ y Movistar Deportes). Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas, la valoración de los jugadores y el seguimiento minuto a minuto de lo que ocurra en el Palacio verde y morado.