Ibon Navarro: "No hemos visto al Unicaja"

Ibon Navarro compareció en sala de prensa contundente: "No hemos visto al Unicaja". El técnico cajista habló de la falta de energía y de la resaca emocional tras el partido contra el Barça, pero no quiso quitarle mérito al trabajo del Real Madrid para sumar el primer punto (99-81) en esta semifinal de la Liga Endesa.

Balance

"Felicitar al Real Madrid por la victoria. Creo que no hay ninguna duda de que han sido mucho mejores. Desde el principio han mostrado más energía, más chispa, más acierto, mucho más desborde en situaciones de uno contra uno, imponiendo su presencia física. Nosotros hemos ido demasiado a remolque con unas piernas muy pesadas, sin encontrar jugadores con energía ni en la cancha ni en el banquillo. Luego han sabido mantener la ventaja en la segunda parte desde el acierto, desde la consistencia defensiva también. Un partido en el que no hemos estado a nuestro nivel de energía. Vamos a ver si podemos recuperarnos de piernas, de cabeza también y competir a nuestro nivel el viernes".

Más allá de la resaca emocional

"Lo que no podemos pensar es en explicar el partido desde nuestra resaca emocional, la falta de adrenalina porque el Real Madrid ha jugado un partidazo increíble. Han demostrado que estaban mucho más frescos. El acierto que han tenido ha sido tremendo, cómo se han pasado la pelota, cómo han presionado, la capacidad de poner ciertos marcajes que nos han incomodado mucho. No pierdes un partido contra el Real Madrid de 20 en su cancha y el motivo es que tú no has estado bien. El Madrid ha hecho muchas cosas para ganarnos, pero no es normal que, hace poco más de 48 horas, el equipo a nivel de adrenalina y de emoción tuvo algo de lo que no es fácil recuperarse. Hemos estado dos días sin correr y se ha notado. Lo hemos intentado, pero en cuatro minutos teníamos a cinco jugadores pidiendo el cambio porque no iban. No es que estuvieran haciendo un esfuerzo y se cansaran, es que ni iban. No solamente es cuestión nuestra, el Madrid ha estado brillante".

Alberto Díaz

"Si Alberto hubiera tenido algún problema, no hubiera jugado. En una serie en la que, ojalá sea larga, no podemos perder a Alberto en el primer partido. Teníamos ciertas garantías de que iba a estar bien. Espero que no sea nada el golpe".

Cambios para el viernes

"Lo primero que tiene que cambiar es nuestro estado emocional, luego las piernas y la energía. Seguramente, con este Real Madrid, hubiera sido difícil ganar, pero no hemos visto al Unicaja, no hemos estado a nuestro nivel de energía habitual. Igual lo estamos y el Madrid es muy superior, pero no hemos estado".

Triples en el primer cuarto

"Hay dos de Ndiaye que le dejamos tirar para evitar que tiren Facu y Abalde. Tiene mérito meter los dos. Hay tres que son porque estamos en posiciones bajas y con los brazos bajos, sin energía. Esos son nuestros. Luego hay otros tres o cuatro que son situaciones de bloqueo directo que tiran abiertos de lejos. Todo es mejorable, pero no cabe duda que puedes estar mejor y ellos meter. Más que su acierto es las cero recuperaciones al descanso, ni un punto en contraataque. No éramos nosotros".

Dos pívots en pista

"Poco rescatable porque no hemos estado bien. Algunas de las cosas que queríamos hacer sin opciones de engancharnos no hemos tenido la concentración. Sí que es verdad que podía ser una opción con Usman de '4' con dos pívots. Tampoco ha ido muy bien. Si no tienes energía, es difícil que salga bien".