Ibon Navarro y el arbitraje: "Me indigna que no se respete a Olek Balcerowski"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa «fastidiado», pero «orgulloso», pese a la segunda derrota del Unicaja contra el Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa. Sin embargo, aunque habló de los porcentajes desde el triple y desde el tiro libre, quiso lanzar una férrea defensa sobre el arbitraje a uno de sus jugadores: «Me indigna que no se respete a Olek Balcerowski cuando es un jugador que ha ganado Eurocup, BCL y Euroliga. Se le trata como si fuera un mocoso».

Balance

«Felicitar al Real Madrid por la victoria. Creo que han hecho un partido con muchísimo acierto. Nosotros hemos estado bastante mejor, pena nuestro porcentaje de tres puntos, nuestro porcentaje en tiros libres, nuestras pérdidas... 16 al descanso eran muchísimas con cinco de equipo. Son muchas posesiones que no haces ni tirar a canasta. He visto a mi equipo luchar y pelear en un momento complicado con 18 abajo. Nos hemos vuelto a meter en partido, nos quedamos a tres con balón. No sé si han seguido cinco o seis canastas en el último segundo a ocho metros. Cuando juegas contra el Madrid sabes que con jugadores como Llull, Facu o Mario puede pasar esto. Ha pasado, pero me voy fastidiado por tantos errores de baloncesto, pero muy orgulloso del equipo porque hemos peleado, intentarlo hasta el final y no rendirnos».

Inicio del tercer cuarto

«Ha habido un tiempo muerto a 6:35 y llevábamos cero puntos en el tercer cuarto. Sobre todo tirando malos tiros. Ya no es que no las metamos, es que eran malos tiros. Hemos empezado mal, atrás hemos estado bien, pero si delante no metes, empiezas a perder energía y con ellos que son capaces de tirar tiros difíciles...».

Arbitraje

«Todos cometemos errores. Seguramente, yo soy el que más en el campo y no pasa nada. Lo que me molesta mucho, y es lo que me he quejado desde el principio, es el diferente rasero. Cuando te hablan de que hablan y controlan las emociones de los jugadores y la frustración... El margen de comprensión de las emociones de los jugadores con Olek Balcerowski es uno, con el resto de los jugadores es otro. Se lo he hecho ver. Luego ha seguido habiendo protestas y no he visto en ningún momento ningún tipo de aviso ni nada. Eso es lo que me indigna, que no se respete a Olek Balcerowski cuando es un jugador que ha ganado Eurocup, BCL y Euroliga. Se le trata como si fuera un mocoso cuando es normal que los jugadores se quejen porque van a 2.000, pero no entiendo por qué a él se le sanciona un gesto, sin avisar antes, con una técnica y al resto de jugadores no. Es lo que no me han sabido explicar. Evidentemente, luego te fijas todo el partido y les vas preguntando por qué no avisan. Ya me lo dice mi madre, soy muy toca cojones. Pues sí, es que no lo entiendo. Luego en el campo, hay decisiones buenas y malas de jugadores, árbitros y entrenadores, pero lo que no entiendo es que se vanaglorian de entender las emociones y las de un niño de 23 años no le pasan ni una. Eso es lo que no puedo admitir. Me parece una falta de respeto, así de claro».

Balcerowski sumó otro gran partido. / ACBPhoto

Vida en el Carpena

«Posible es, probable poco. Nosotros nos agarramos a posibilidades. La montaña es enorme, pero habrá que dar el primer paso».

Aspectos de mejora

«Evidentemente, 16 pérdidas son demasiadas para nosotros. Nuestro porcentaje de tres puntos es alarmantemente bajo, sobre todo en algunos jugadores. Tenemos algún jugador desconectado, frustrado. Esto es play off, se juega al 200% y está frustrado con lo que les está resultando jugar. Veremos. Aun así, el Real Madrid tiene la calidad que hemos visto estos días para ganarnos. Vamos a ver si somos capaces de mejorar un poco».

Nivel de batería

«He visto a jugadores que están bajitos, incluso en la última rotación no eran ellos. La buena noticia es que tenemos 15. Vamos a ver si conseguimos la manera de dar con 11 jugadores que aún les quede energía».

Garuba al ‘5’

«Edy no es el jugador que es por los puntos que mete, es por los puntos que hace que no metas. Es buen defensor, sabe colocarse muy bien y te condiciona. Porque él es así, Usman es un jugador defensivo. Cuando cambia, es mejor no atacarle porque no puedes. Ha metido un tiro de tres puntos en un momento importante que ha acabado con nuestras opciones. Han pasado más cosas. Les obligas a hacerlo porque les haces daño y nosotros estamos con un quinteto no demasiado grande. Son más grandes y más móviles con Alberto al ‘2’, no hay muchos espacios. Hay más cosas».

Dylan Osetkowski

«Osetkowski está, si no diría que somos 13».