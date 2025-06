Ibon Navarro: "La montaña sigue siendo enorme"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, felicitó a sus jugadores por un triunfo ante el Real Madrid que prolonga hasta el martes una serie semifinal que aún mantiene a la escuadra blanca por delante. Pero subrayó que queda mucho por hacer, pues "la montaña sigue siendo enorme". Consciente del potencial del rival en esta eliminatoria, el técnico vasco confía en que la plantilla pueda recuperarse durante las próximas 48 horas y "encontrar jugadores que estén sanos".

Y es que el saldo de lesiones y contusiones con el que terminó este primer asalto en el Carpena no invita al optimismo. Tyson Pérez abandonó la pista con muletas y tanto Yankuba Sima como Kendrick Perry recibieron sendos golpes que les generaron brechas en sus rostros. Hubo una recta final del encuentro especialmente intensa, con lo mucho que había en juego y la mínima diferencia con la que se resolvió el choque, por apenas dos puntos de renta (86-84). "Nuestra energía ha sido muy buena, como podíamos imaginar. Pero sabíamos que era un partido de baloncesto y al final el Real Madrid iba a encontrar la manera de hacernos daño", especificó Navarro.

Dylan Osetkowski

Para el preparador han sido "muy buenos primeros veinte minutos pese a no tener buenos porcentajes en los tiros de tres puntos. Esperábamos la reacción en la segunda parte. Y nos hemos podido sobreponer al tercer cuarto, recuperando una buena diferencia", explicó en rueda de prensa. "En el cuarto teníamos que seguir con un ritmo alto, aún a riesgo de tener algún error más. Es un partido que se decide por detalles. No obstante, es sólo un primer paso", incidió en la dificultad de volver a doblegar al rival y llevar la serie de nuevo a Madrid, con todo por decidir en ese hipotético quinto partido.

El reto para el Unicaja es encontrar "pivots con energía para jugar el martes y volver a intentarlo". Porque a falta de mejores porcentajes en el tiro exterior, donde este domingo Dylan Osetkowski fue determinante en la mejora del equipo, la pintura volverá a ser determinante. Para Ibon Navarro, el regreso del californiano ha sido importante, en el sentido de encontrar "piernas frescas en un partido con tanta exigencia".

El Real Madrid con un Unicaja mucho más enérgico incluso "ha reducido la rotación, porque el partido iba igualado. Tenemos que seguir por ahí, que los partidos no se rompan y que haya un ritmo exigente", insistió el técnico antes de destacar de nuevo la aportación de Dylan, al que catalogó como "quizás el mejor jugador del pasado año en la Liga". Navarro no quiso para finalizar aventurar cuáles serán sus descartes para el cuarto choque, Ni siquiera Osetkowski tiene el puesto garantizado. "Tomaremos la decisión el martes, ya veremos si descansa otro o si descansa él. También se verá si Sima es capaz de abrir el ojo", concluyó.

Chus Mateo: "Hemos caído en la trampa"

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, aseguró por su parte: "Estuvimos muy cerca, pero Tyson Carter y Dylan Osetkowski estuvieron muy acertados en ese momento. Luchamos en el último cuarto y llegamos a tener opciones en la última jugada. Hubo mucha igualdad. El martes trataremos de hacer un buen partido para jugar mejor que Unicaja", dijo.

Describió el partido "con dos momentos muy diferentes", uno cuando Unicaja ha puesto "mucha energía en su juego y nos ha sacado muy lejos a recibir", siendo el Madrid "incapaz" de controlar las pérdidas, pero "después del descanso dimos un empujón a nivel defensivo y anotamos 50 puntos en la segunda parte", argumentó.

"Hemos estado por debajo del marcador, con una diferencia grande por momentos (de hasta 19 puntos), y aun así hemos vuelto al partido. Hemos caído un poco en la trampa de la defensa tan agresiva de Unicaja", añadió Mateo. Preguntado por la tensión instaurada en esta serie, opinó que intenta "siempre quitarle hierro a todo, felicitar al contrario cuando ganan", y añadió que la tensión no se pone por su parte, además de que entiende que "los arbitrajes se hacen con una buena voluntad".

Con respecto a la falta antideportiva a Musa de la última jugada clave que decantó el partido, comentó que, si los árbitros lo han decretado, "es porque será" y que no tiene "nada que decir, ellos intentan ser ecuánimes", insistió. Del máximo anotador cajista, Dylan Osetkowski, dedicó varios elogios: "Hoy ha cambiado ciertas cosas, nos hizo estar pendientes de su tiro exterior, juega a buen nivel físico y nos ha hecho muy buen partido. Otros días lo hace Perry, Taylor o Tyson Pérez".

"Elijo el estilo que quiera que me vean mis hijos cuando me escuchan. Cada uno tiene su forma de pensar. Ni me sienta mal ni no", dijo respecto a Ibon Navarro y sus declaraciones sobre el arbitraje en el segundo partido de la serie, el disputado el pasado viernes en Madrid (90-75). "Lo que controlo es lo que creo que puedo controlar, no lo que dicen los demás. Con Ibon tengo una relación extraordinaria. Nunca voy a hablar de los arbitrajes ni ganando ni perdiendo. Es mi opinión", sentenció.