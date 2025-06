El parte de guerra del Unicaja: un esguince de tobillo y dos brechas

El Unicaja se llevó el tercer partido de la semifinal contra el Real Madrid, pero también un parte de guerra que marcó la intensidad del encuentro. Ibon Navarro y el cuerpo médico tuvieron que lidiar con un esguince de tobillo -Tyson Pérez- y dos brechas -Yankuba Sima y Kendrick Perry-.

Tyson Pérez

El primero en sumarse a la lista fue el ala-pívot hispanodominicano. Tyson Pérez fue a por el aro en el segundo cuarto, como hace siempre para luchar por un rebote en ataque, y primero dejó un mate espectacular. Sin embargo, cayó sobre el pie de Usman Garuba y ahí acabó su comparecencia en el tercer partido de la semifinal. Se marchó al banquillo sin poder andar. Primero, Mario Bárbara le vendó el tobillo izquierdo y después le puso hielo en la zona inflamada. No pudo volver a jugar por el esguince. Habrá que ver si puede estar en el encuentro del martes o si tendrá que sufrir desde la distancia en busca de la final.

Tyson Pérez no pudo volver por un esguince de tobillo. / Victoria Coronas

Yankuba Sima

Fue el pívot el que inauguró la dupla de las brechas. Lanzó a canasta ante la presencia de Tavares y el caboverdiano, después de coger el rebote, impactó con su codo duramente en la ceja de Yankuba Sima. El juego siguió y solo lo pararon para señalar una falta sobre Facundo Campazzo en el otro lado de la pista. Los colegiados acudieron al Instant Replay -porque había sangre- para revisar una posible falta antideportiva, pero no fue suficiente con ver la cara del catalán. 6 puntos en pista y otros cuantos más en su cara.

Kendrick Perry

Culminó el parte de guerra el base montenegrino. Se llevó una brecha, además de los 11 puntos, en una jugada que acabó siendo decisiva para la victoria. Dzanan Musa penetró en los últimos segundos del encuentro... con una mano. Con el otro brazo impactó de forma soberana contra la cara de Kendrick Perry. No se pitó absolutamente nada, fueron los jugadores del Unicaja los que tuvieron que llamar a los servicios médicos y solicitarle al trío arbitral que revisara la agresión.

La otra brecha de Kendrick Perry. / ACBPhoto/M.Pozo

La situación era fácil: 84-84 con 0.8 segundos del final. Es decir, una falta antideportiva le ponía en bandeja el triunfo a los malagueños, pero no les había ido particularmente bien cuando Ibon Navarro tenía perdidos los dos 'challenges' desde antes del descanso. No obstante, Carlos Peruga y Carlos Cortés señalaron la antideportiva después de no verlo pocas veces, Alberto Díaz anotó los dos tiros libres y el Martín Carpena celebró el triunfo. Otros dos puntos rentabilizados de Perry.

Habrá que ver cuáles son las consecuencias de cara al martes, especialmente para Tyson Pérez. Importante las horas que quedan por delante para decidir si es uno de los descartes o si fuerza en otra cita a vida o muerte.