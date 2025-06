Unicaja 79-Real Madrid 86: Adiós a la temporada y gracias por todo

Se acabó. El Unicaja ya está oficialmente de vacaciones. Perdió 79-86 ante el Real Madrid en el Carpena y los de verde y morado quedan eliminados de la lucha por el título de esta Liga Endesa 2024/2025. Hasta aquí, mi crónica de lo que pasó este martes en el Palacio de los Deportes en el cuarto partido del play off de semifinales. No voy a perder ni un solo segundo más en contar ni cómo fue el partido ni quién dominó el rebote ni quién apretó más en defensa ni cómo fueron los parciales de cada cuarto ni qué tal estuvieron los árbitros o si fulanito jugó muy bien y metió muchos triples y menganito jugó fatal y perdió muchos balones. No me interesa absolutamente nada estrictamente deportivo de estos últimos 40 minutos de la temporada en el Carpena. Así que el que quiera saber todas esas cosas, le invito a que se vaya a la página web de Radio Marca Málaga, a la de 101 Televisión o que lo lea en Málaga Hoy o en Sur. Seguro que mis compañeros se lo cuentan de manera brillante. Yo, hoy, paso.

Temporada inolvidable

A mí lo único que me pide el teclado del ordenador, ahora mismo, con el "cadáver" todavía caliente, es celebrar que este martes caluroso de mediados del mes de junio se ha cerrado la mejor temporada en la historia del club de Los Guindos. Un curso sobresaliente, exitoso, inolvidable y, ojalá que me equivoque, creo que irrepetible.

Gracias de verdad a esta plantilla de 14 jugadorazos, a este cuerpo técnico, a esta dirección deportiva y a este presidente por habernos regalado 9 meses largos que jamás olvidaremos. Ni los periodistas que lo hemos contado, día a día, ni tampoco ni uno solo de los aficionados que hayan pisado el Carpena durante este curso.

Desde Singapur hasta la semifinal de la Liga Endesa

Desde aquel primer partido oficial de la temporada en Singapur, ante el Petro de Luanda, un ya muy lejano 12 de septiembre, hasta lo de este martes 17 de junio, han sido 278 días de gloria, de éxtasis, de felicidad máxima y de un frenesí de descuelgue de banderolas en el techo del Carpena que nadie podía ni imaginar.

No jugar la gran final de la Liga contra el Valencia Basket es una faena porque había ilusión en intentar lo del "quintete". Pero ni esta eliminación en el play off ni siquiera haber caído en casa puede enturbiar que el Unicaja ha sido TETRACAMPEÓN este 2024/2025. Ganó la Copa Intercontinental, ganó la Supercopa Endesa, ganó la Copa del Rey y ganó la Basketball Champions League. Ganar también la Liga habría sido un abuso que rozaría lo denunciable. Así que, mejor así. Un reto que queda pendiente para el futuro. Próximo o lejano.

Despedida triunfal

Ante el Real Madrid, en definitiva, se ha cerrado una temporada triunfal, pero lo bueno es que no se acaba un ciclo. Al contrario. De los 14 jugadores que estuvieron este martes en el Carpena, es muy probable que al menos 10-11 sigan la próxima temporada vistiendo de verde y morado. La mayoría, de hecho, es que tienen contrato. No hay ni que convencerlos. Es obvio que Tyson Carter y Dylan Osetkowski vivieron este martes sus últimos segundos como jugadores del Unicaja. Incluso que haya alguno más al que le pueda tentar algún Euroliga para su fondo de banquillo. Pero que el próximo Unicaja 2025/2026 será un proyecto con caras muy reconocidas y que volverá a ser competitivo hasta el límite, de eso no hay ninguna duda. Y esa es una gran noticia para la "marea verde". Felices vacaciones para todos.