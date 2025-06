Ibon Navarro: «La temporada es de matrícula de honor»

Ibon Navarro salió a rueda de prensa tras la derrota frente al Real Madrid, que supuso la eliminación en semifinales de Liga Endesa y el cierre de una temporada histórica, donde el equipo cajista ha conseguido cuatro títulos y ha competido cara a cara con los equipos más potentes de Europa: «Felicitar al Real Madrid por la clasificación para la final y desearle suerte. Vamos a ver una final fantástica. Necesitábamos aumentar nuestro acierto de tres puntos, en el último cuarto ha sido malo. No ha sido suficiente. Nos ha faltado un poco de calma en algunos momentos, fortuna en otros. Un punto más de físico en algunos momentos. Tampoco ha sido este año, lo volveremos a intentar el año que viene. Quiero dar las gracias al equipo, al club, por hacernos más fácil el trabajo. Y a los jugadores por ser las personas que son, asumimos que se acaba un pequeño ciclo. Algunos saldrán, otros vendrán. Lo importante es que acertemos con las personas». «Tenemos que evaluar muchas cosas. Ningún año es igual. De todo se aprende, nunca tienes una bola mágica para saber lo que va a pasar. Siempre hay que evaluar cosas. Sumar experiencias», añadió.

Descarte de Kravish

«Estábamos teniendo una pérdida del rebote defensivo con Kravish. Nuestra defensa de bloqueo directo estaba siendo peor, estaba muy cansado. Pensábamos que íbamos a ganar y nos iba a ayudar en el quinto. Fue importante, ¿pero ahora lo estaba siendo? Pensábamos que Dylan lo podía hacer y lo ha hecho».

Aspecto físico

«Los dos primeros años ganamos los cuartos en dos partidos. El año pasado no voy a recordar cómo fue... Este año no había desconexión mental. No supimos manejar la adrenalina de ganar ese tercer partido. Jugamos tres partidos de un nivel muy alto. Si no ha sido este año es porque no tenía que ser».

Palabras de Chus Mateo

«Cuando perdemos partidos como estos, que hay mucha tensión, muchas veces decimos cosas que no queremos. Estoy seguro que Chus no quería hacer referencia a los hijos. Primero porque sabe mi situación personal. Seguro que en otro momento hubiese encontrado un ejemplo más justo. No lo hizo porque quiso, porque le salió así. Si él cree que es un buen ejemplo, cada uno tiene su estilo. Me reafirmo en todo lo que he dicho en todas las ruedas de prensa. Otra cosa es que nos hayamos quedado con el titular. Estoy seguro que Chus no la ha visto. Si la ha visto, es peor. Mucho peor. Es a lo que va esta sociedad, a quedarse con los que dice el clickbait. Decir que yo he calentado este play off... No tengo nada más que decir».

Peligro de las redes sociales

«El riesgo de las redes sociales... Mucha gente saca su rabia. No tiene mayor importancia. El torrente ha sido... Ya pensaba en quitarla, también os lo digo. Me lo voy a quitar por salud mental. He perdido una hora de mi vida. Pasa cuando juegas contra clubes con tanta masa social. Es una buena herramienta, pero me la voy a cerrar. No merece la pena».

Momento de la temporada

«Seguramente el final del partido. Lo que hemos vivido aquí vale más que cualquiera. Es nuestro título».

Palabras hacia los jugadores

«No es fácil encontrar 13 jugadores el primer año. Se lesionó Gus, trajimos a Yankuba. Sale Will y llegan jugadores. Olek... Y da igual. La calidad de este grupo hace mejores a las personas que llegan. Y eso no es muy normal. Un equipo es como una empresa. Esto es trabajo. Viajamos... hace 10 meses y cuatro días que estamos juntos. Este grupo casi se autogestiona solo, y eso es increíble».

¿Fin de ciclo?

«Siempre que se van jugadores, se van muy importantes. Darío, Gus... era tremendo en el trato humano. Will... era muchas cosas. Este año van a salir más. Hay que reponer muchas piezas. Con impacto deportivo y humano. Va a ser muy difícil que acertemos».

Carter y Osetkowski

«No es tan difícil que lloren. No van a estar en un grupo como este nunca, y lo saben. Es muy especial. Que lo valoran. Siempre se valora cuando se pierde. Hay jugadores que han dado un salto tremendo en sus carreras. Será algo diferente, veremos si mejor».

Nota de la temporada

«Sobresaliente. Si ganar la Liga era matrícula, pues sobresaliente. En mi escala, matrícula de honor. No valoro solo el resultado».