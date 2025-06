Sacar a Kameron Taylor este verano del Unicaja cuesta 800.000 euros

Kameron Taylor es uno de los asteriscos que tiene el Unicaja activado en su planificación de cara al próximo curso 2025/2026. Y no porque el Unicaja quiera que haya dudas sobre su futuro, al contrario. El alero norteamericano tiene contrato en vigor con el equipo verde y morado, pero el problema es que su excepcional temporada ha provocado que equipos de Euroliga monitoricen su situación como un posible refuerzo para la siguiente campaña.

Optimismo en Los Guindos

Hay moderado optimismo en que "Kam" siga en Málaga. Sobre todo porque no es "barato" liberar al jugador de su actual contrato con la entidad cajista. Taylor tiene firmadas con el Unicaja dos temporadas más, hasta junio de 2027, con una cláusula de rescisión para este verano de 2025 que asciende a los 800.000 euros. Una cifra considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un jugador que el próximo mes de octubre cumplirá 31 años

AS Monaco, una de sus "novias"

El presidente cajista, Antonio Jesús López Nieto, lo ha dicho públicamente en innumerables ocasiones: "no negociaremos ninguna cláusula de rescisión. El que quiera fichar a un jugador del Unicaja con contrato en vigor deberá pagar íntegramente lo que esté firmado entre las partes". En el caso de Taylor así será. Si algún equipo de la Euroliga, es el AS Monaco el que parece que ha mostrado más interés en las últimas semanas, apuesta por Taylor, deberá pasar por caja. Los del Principado son los que han visibilizado más su interés con el entorno del jugador, pero no el único equipo que podría tirar de billetera y sacar a "Kam" de la capital costasoleña.

Kameron Taylor, con el trofeo de MVP de la Supercopa de Murcia.. / ACBPhoto

Negocio económico no deseado

Hay que recordar que Kameron Taylor llegó hace dos veranos al Unicaja solo unas horas después de que Darío Brizuela abonara su cláusula de salida de más de un millón de euros para fichar por el Barça. La dirección deportiva cajista realizó entonces una jugada maestra, pagando 100.000 euros al Básquet Girona para fichar a un Taylor que se ha convertido, desde entonces, en uno de los jugadores más queridos por la afición cajista.

El Unicaja no quiere bajo ningún concepto perder ahora al de Maryland, pero si se diera el caso y acabara abandonando Málaga este mismo verano, el negocio económico sería total para el Unicaja, que vendería a Taylor por 8 veces el precio de lo que le costó sacarlo del equipo gerundense.

No obstante, lo que el Unicaja pretende es mejorarle su ficha, ampliar incluso por una temporada más la vinculación y subir esa cláusula de salida actual de 800.000 euros para que Taylor siga jugando en Málaga y sea prohibitivo, incluso para los clubes de Euroliga, acometer su fichaje.

Rol importante con Ibon Navarro

Taylor ha sido un jugador muy importante la temporada recién concluida, con esos cuatro títulos y un nuevo "Top 4" en la Liga Endesa. Fue, por ejemplo, el MVP de la Supercopa Endesa de septiembre, en la que tuvo un papel decisivo en el triunfo sobre el Real Madrid en la gran final supercopera. Es verdad que no ha terminado el curso al mismo nivel, aunque ha tenido mucho que ver en ello que ha sido padre hace poco más de un mes y su mujer y su hija recién nacida se han quedado en Estados Unidos, algo que ha podido afectar anímicamente al jugador en este esprint final de la temporada ACB.

De todas formas, sus números son los de un jugador importante al que Ibon Navarro quiere retener a toda costa: 10 puntos, 4.1 rebotes, 2.4 asistencias y 12.7 de valoración en 19.57 minutos sobre el parqué.

Kendrick Perry y Kameron Taylor celebran un triunfo cajista. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Días claves

El mercado de los equipos de Euroliga está estos días en plena ebullición. Las Ligas están ya jugando sus finales y en algunos países, como Grecia o en el caso de la liga Adriática, incluso hace algunos días que ya terminó la competición. Taylor regresa ya a Estados Unidos con el plan de trabajo que debe ejecutar durante sus vacaciones y con fecha de regreso pactada para el próximo mes de agosto en Málaga. Ojalá ese plan no cambie en los próximos días y sea uno más sudando en agosto vestido de verde y morado.