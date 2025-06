Tillie y Kravish, dos decisiones claves en la planificación del Unicaja 2025/2026

El Unicaja lleva muy pocas horas de postemporada, tras su eliminación del pasado martes en el play off de semifinales contra el Real Madrid, pero la planificación del proyecto de cara al próximo curso 2025/2026 está en pleno apogeo.

No hay todavía ningún anuncio oficial respecto al próximo curso, pero sí muchas certezas que a lo largo de las próximas horas y/o días se van a ir conociendo: la marcha de Tyson Carter al Estrella Roja, la marcha de Dylan Osetkowski al Partizan, la llegada de James Webb III desde China, la decisión definitiva sobre el futuro de Tyson Pérez, la salida de Melvin Ejim...

Incógnitas

Dentro de las incógnitas que hay respecto al proyecto cajista de la próxima campaña hay dos nombres propios cuyo futuro está en el aire: Killian Tillie y David Kravish. Dos piezas del juego interior que todavía no se sabe si encajarán en el rompecabezas verde y morado

Killian Tillie

El ala-pívot francés acaba contrato este mes de junio y el club todavía no ha movido ficha, al menos de forma oficial, sobre si apostará sobre su continuidad o no. Con la salida segura de Osetkowski rumbo al Partizan serbio, la más que probable de Ejim y las dudas que hay todavía sobre el futuro de Tyson Pérez, la posición de "4" es la que más quebraderos de cabeza puede dar a la dirección deportiva y al cuerpo técnico este inminente mercado estival

Killian Tillie, con su futuro por decidir. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Tillie llegó el pasado verano como "presunto" sustituto de Dylan Osetkowski, sobre el que planeaba una supuesta sanción que finalmente no llegó nunca. Su aportación ha sido irregular, alternando muy buenos partidos con otras actuaciones mucho más modestas y ha sido uno de los que ha brillado menos en el play off por el título. Como quiera que con Osetkowski no hubo ningún "problema" finalmente, Ibon ha tenido cuatro ala-pívots en la rotación durante toda la temporada, una cuestión bastante difícil de manejar. Ahora llega James Webb III a esta demarcación y la pregunta es si seguirá o no Tillie en la nómina de "cuatros" junto al citado Webb y a ¿Tyson Pérez?

David Kravish

La otra gran pregunta respecto a la "pintura" del próximo Unicaja 25/26 es ¿qué pasará con David Kravish? Todo hace indicar que el pívot americano de pasaporte búlgaro va a seguir en el Unicaja. En realidad, tiene contrato por un año más, pero es verdad que con una cláusula de corte tanto para el jugador como para el propio club. Sería una sorpresa muy grande que cualquiera de las dos partes rompiera esa vinculación en estos próximos días, pero hasta que no se oficialice su futuro como jugador cajista, Kravish será "duda" de cara al próximo curso. Lo normal es que en breve el anuncio sea que Kravish y el Unicaja incluso amplían una temporada más, hasta el verano de 2027, su relación contractual.

David Kravish, tras ganar la Copa del Rey. / ACPhoto-Mariano Pozo

Tranquilidad

Hay que tener un poco de paciencia. El Unicaja volverá al trabajo de pretemporada a mitad del mes de agosto. Son casi dos meses por delante para perfilar un proyecto que tiene ya el núcleo duro más que claro. La dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez e Ibon Navarro tienen claros cuáles son los objetivos y solo falta saber si cuadran los tiempos y el dinero que hay para poder firmar a las piezas que faltan para completar un puzzle que tiene muy buena pinta.