Nueva campaña de abonados del Unicaja: 1.000 personas en espera y aumento del precio

El Unicaja vive tal estado de efervescencia que, por segundo año consecutivo, no tendrá una campaña de abonados tradicional. "No vamos a publicitar, digamos, que la gente venga porque hay 1.000 personas en espera", explicó Antonio Jesús López Nieto a las puertas de un verano en el que se esperan pocos cambios en las gradas. El club cuenta con alrededor de 9.000 abonados y mantendrá un cupo de entradas libres para que haya rotación de público en el Martín Carpena.

Esa es la inmensa realidad que protagoniza la 'marea verde' en una temporada que ha vuelto a dejar récords en la historia del club y una atmósfera en el play off de Liga Endesa impresionante. "Vamos a seguir igual. Cuando ya está el jardín florecido, hay que regarlo con talento. Los resultados valoran el trabajo. Todo el mundo quiere ir al Carpena, es un orgullo", reconoció López Nieto.

El Carpena volvió a ser la pista con más aficionados de media en la ACB. / ACBPhoto/M.Pozo

Ahora bien, la estrategia continúa como en los años anteriores, en parar la cuenta en esos 9.000 abonados: "Queremos tener ese ramillete de 1.800/1.900 entradas, dependiendo del partido, para ponerlas al público y que haya una rotación, que haya más gente que pueda venir al Carpena. Hay que decirlo, económicamente es más rentable para el club, pero es un segundo plano. Es para que la gente pueda seguir viniendo y no sea un número cerrado", analizó el presidente.

Aumento del precio

Eso sí, la afición tendrá que rascarse un poco más el bolsillo: "Venimos de unos abonos de los más baratos de la ACB con un beneficio para nuestros abonados, que no ocurre en otros lados, donde tienen todos los partidos. Este año hemos tenido 28 partidos en el Carpena. Si prorrateamos lo que se paga por partido, llega un momento que, con los partidos en el Carpena y si nos cuesta una cantidad importante abrir el Carpena, nos cuesta mucho dinero. Habrá un aumento prudente, lógico, entendible para los que quieran seguir. Sería fácil tener un aumento brutal cuando tenemos a 1.000 personas en espera. Preferimos la fidelidad que el dinero, pero tenemos que acercanos al mercado".

Entradas sueltas

La fórmula que sí va a cambiar el club es la de ese porcentaje de entradas sueltas y su precio, siendo más parecidos a este último tramo del play off de Liga Endesa: "Donde sí vamos a ser más competitivos con el mercado es en las entradas. El que no es socio nuestro, el que viene de fuera, el que paga para venir a ver al Madrid o al Barça viene a ver un espectáculo. El que viene de fuera no pone problemas para pagar en el Movistar Arena ni en otros lados. Los malagueños que van al Nou Camp o el Bernabéu están encantados de pagar lo que pagan. El que quiera venir al Carpena, protegiendo a los míos, tendrán unos precios de mercado competitivos, concluyó López Nieto".