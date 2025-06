López Nieto: "¿Final de ciclo? Sabemos el lugar que nos corresponde en el mapa"

Antonio Jesús López Nieto compareció este viernes en la ya tradicional rueda de prensa al cierre de la temporada. Una campaña que el presidente del Unicaja definió como "legendaria" y que se queda muy lejos de ser un fin de ciclo. Valoró el papel del Martín Carpena, anunció el fichaje de Xavier Castañeda y también dio atisbos de posibles cambios en la televisión con respecto al próximo curso.

Balance

"Para mí es una satisfacción volver a estar aquí esta temporada, no sé calificarla. Una catarata de emociones y éxitos en una temporada legendaria para la historia del club. No sé si irrepetible, la obligación es intentar crecer, pero con una Copa, una BCL, una Supercopa y una Intercontinental en 10 meses es complicado. Otra cosa es estar cerca. 65 partidos, 49 victorias y 16 derrotas, un porcentaje increíble. Por tercer año consecutivo llegamos a las semifinales de la ACB. El carpena ha vuelto a ser por tercer año consecutivo la instalación de la ACB con más media de público. Ya no solo en los éxitos, hemos vivido momentos que no nos ha dado tiempo a saborear. Después de ganar la Copa, Su Majestad nos recibió en la Zarzuela. Simplemente, agradecer a la comunidad que compone Unicaja Baloncesto, daros las gracias. Hemos implantado un potente club. Lo más importante es que hemos implantado un club sólido, identitario, sabemos a donde queremos ir, los recursos que tenemos y el lugar que nos corresponde en el mapa".

Osetkowski y Tyson Carter. / ACBPhoto-Mariano Pozo

¿Fin de ciclo?

"No es un fin de ciclo. Un fin de ciclo es cuando cambia y no sabes a dónde ir. La idea y el ciclo está claro. La garita siempre tiene un soldado, vendrán soldados para mantener la idea que tenemos. ¿El futuro? Los mismos objetivos. Llegar a la Copa, estar en el play off y llegar a la fase final de la competición europea que mejor nos venga a nuestro patrón, la BCL. Tendremos la obligación de defender el título con la obligación que supone y el orgullo. Tendremos la Intercontinental en Singapur, la Supercopa".

Salida de jugadores

"Sabía que esto es así. No me parece que termine un ciclo, termina la etapa de algunos jugadores. Son brillantes Dylan y Carter, pero ya se fueron Will, Gus y Darío. Esto ha seguido. La idea es muy clara de lo que queremos en este equipo. Los que vengan serán quienes encajen en nuestra idea, no vamos a variar mucho de lo que hemos creado. Cerramos a Webb y no lo anunciamos hasta que Dylan se marchaba. Tenemos el frente puesto en todos los puestos. Ya tenemos a la persona que viene por Carter. Lo de Carter no está formalizado porque necesita pagar la cláusula de salida. Para continuar, tenía que ser llevadera para salir a Euroliga con 100.000 euros. Vendrá Xavier Castañeda del Bourg francés".

Xavier Castañeda, nuevo jugador del Unicaja. / Bourg

Mejora de la secretaría técnica

"Pronto vamos a anunciar algo en la secretaría técnica. Ya lo era antes, la propiedad entendió que no era necesario. La estrategia de buscar jóvenes en otros sitios, que puedan jugar en el Unicaja, lo económico es más rentable que una cantera. La secretaría técnica nos da movilidad de conocimiento, que la gente venga a una academia. Cuando hay jugadores de la ACB que van a la NCAA, si hay jugadores de La Liga sub-22 con ofertas de la NCAA... A lo mejor es un escaparte magnífico para ellos".

Mandato

"Yo no esperaba esto ni mucho menos. Esperaba hacerlo bien, pero esto no es normal. A veces, los títulos dan lustre a las gestiones. Sin títulos y estando ahí, si esa canasta no hubiera entrado, el trabajo de todo el club de que tenga una idea es importantísimo en el organigrama. A veces no se conseguirán los retos. Vamos a seguir molestando. Vamos a estar en las fases importantes casi siempre. ¿Qué me queda? Mientras no hayamos conseguido la Liga, vamos a intentarlo. Si analizas los presupuestos de cuatro equipos, están por encima. Hay otros cercanos, nuestro presupuesto es muy transparante. Vamos a seguir trabajando y a seguir acercándonos a estas instancias de poder. Por ahí fuera nos consideran poder, nos llaman para ver cómo hemos hecho las cosas. Nos sentimos orgullos de que, más allá de Málaga, se han fijado en nuestro trabajo. El mayor legado es la eclosión del Carpena tras perder contra el Madrid, Dylan y Carter llorando. La vida sigue, los contratos están ahí, pero los vínculos se han creados. A todos los que se han ido en este proyecto, estoy convencido que les encantaría volver. Ellos siempre guardarán un buen recuerdomás allá de los títulos".

Televisión

"Desde que llegué, vi cuál era el problema y aposté dentro de la ACB por el abierto. Había gente que no lo veía y ahora la gente lo ve. Nos falta comunicación con ellos, pero tendríamos que tener más intervención. Va a cambiar el panorama televisivo. Bien Movistar o la otra plataforma, quizás la oferta sea a la baja, pero habrá que buscar otros ingresos. Creo que hay que aceptar un partido en TVE, pero también hay idea de que haya en las autonómicas. Hay cadenas interesadas. Me gustaría que Canal Sur hiciera la apuesta ya que vamos a tener dos equipos andaluces. La catalana y la valenciana están interesadas. Podrá haber partidos en abiertos. Me interesa más a largo plazo que a corto plazo una cantidad de dinero. Si firmamos en Movistar en condiciones inferiores y en el mismo formato, el baloncesto muere. Necesitamos volver a la calle. La gente en los taxis me habla de baloncesto. En Almería ni siquiera saben que hemos ganado cuatro copas".