Mercado de fichajes | Renovación de Juanma Rodríguez, salida de Saint-Supéry, Tyson Pérez...

Apenas han pasado unos días del final de una "temporada legendaria", pero el mercado es caprichoso y ya encaminado algunos movimientos del Unicaja del futuro: la renovación de Juanma Rodríguez, el adiós -a falta de pagar la cláusula- de Mario Saint-Supéry, la oferta de la Euroliga para Tyson Pérez y varias decisiones difíciles que se presentan para terminar de cerrar la plantilla.

Renovación de Juanma Rodríguez

Una de las grandes noticias que se desveló este viernes fue la renovación de su mano derecha, Juanma Rodríguez, al frente de la dirección deportiva hasta 2028. Es un nuevo contrato que ya se firmó hace unos meses, pero que se ha hecho público ahora, una vez ha culminado la temporada. Detalle importante que es el único que va más allá del proyecto hasta el final de la presidencia de López Nieto en 2027.

"Juanma Rodríguez, que será director deportivo hasta 2028. Siempre pienso que tiene que tener un año más que el entrenador porque tiene que planificar. Si la persona estimara cambiarlo, tiene cláusula de salida como los jugadores, pero tiene que estar por delante", afirmó.

Juanma Rodríguez ejercerá como director deportivo hasta 2028. / Álex Zea

Salida de Saint-Supéry

Otra de las confirmaciones oficiales fue la marcha de la gran joya de la corona de la cantera de Los Guindos con contrato hasta 2028, rumbo a la NCAA. "Mario Saint-Supéry se va. Hubiera soñado por tener su camiseta ahí arriba en el futuro. Las circunstancias han cambiado. La oferta que tiene es irrenunciable, no podemos luchar. Es una oferta que yo creo que ni la Euroliga ni ningún equipo de ACB puede igualarla. Tiene una brillante posibilidad de hacer sus estudios. Es lógico que tome la decisión como también es lógico que queramos la cláusula. No se ha hecho efectiva, pero ya nos han dicho que lo van a hacer. Si el futuro permite que vuelva a vestir de verde, estaría encantando. En estos parámetros, comprendo perfectamente que haya tomado esa decisión.

Ahora bien, el Unicaja también perderá sus derechos en caso de un hipotético regreso a Europa. "Si paga la cláusula, tiene la libertad de volver a donde quiera. Si le llaman los grandes, vale. Pero en unos parámetros normales, lo lógico es tener la posibilidad de volver aquí. Si Dylan o Carter tienen un contrato al que nosotros no llegamos, lo entiendo. Ojalá Mario triunfe en la NBA. Si viene a la Euroliga, es normal. Los agentes perturban las decisiones de los jugadores".

Tyson Pérez

Otro de los nombres que marcan la actualidad del Unicaja es Tyson Pérez. Tal y como informó La Opinión de Málaga hace unos días, el ala-pívot tiene sobre la mesa una oferta para desembarcar en la Euroliga. Es una cuestión que hay que vigilar por su condición de cupo, pero también López Nieto dejó muy claras sus sensaciones: "Soy optimista con que se quede. Tienen todos unas cláusulas de salidas. Después de lo que he hablado con él, soy optimista".

Porque el presidente del club de Los Guindos no dudó en incidir: "La plantilla va a ser muy similar". Pese a todos los rumores, insistió en los planes marcados dentro de la secretaría deportiva: "Iremos viendo con los que saben. Después veremos cómo se van produciendo. Si Tyson Pérez se queda o no se queda, entraremos en variantes", a lo que añadió sobre Tyson Carter y Dylan Osetkowski: "Los que se han ido los habíamos aguantado por convencimiento y otro porque no tenía otra solución".

La gestión del adiós

Por delante quedan otros nombres sobre los que decidir como Melvin Ejim, Killian Tillie o David Kravish, sobre los que tomar una determinación de cara al nuevo proyecto. "Somos personas, pero por encima está la decisión técnica. A veces no siempre lo cómodo es lo mejor para el club. Gente que ha dado tanto por esto, cuesta a veces tomar decisiones. Esto es deporte profesional. Hay que tomar decisiones basadas en una idea. Hay una edad, renovar a los soldados para que siga habiendo una misma idea".