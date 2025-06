El Unicaja mantendrá el presupuesto de la campaña 24/25

El Unicaja 25/26 se mantendrá en guarismos económicos muy similares que el 24/25. Así lo confirmó Antonio Jesús López Nieto después de asegurar en la rueda de prensa que "el presupuesto va a estar en torno a lo que hemos tenido la temporada pasada, más o menos, todavía faltan unos flecos". Ahí estarán los 180.000 euros que dejan las cláusulas de rescisión de Dylan Osetkowski y la de Tyson Carter, una vez se haga efectiva.

Es cierto que el presupuesto del club de Los Guindos ha crecido en los últimos años, pero también ha encontrado una estabilidad entre los 14 y 15 millones de euros. Y hasta ahí. "Vamos a estar en esa línea. Irnos más arriba es algo que se nos va de mano. Podríamos hacerlo en un momento, pero no creo que sea necesario por ahora"

Aunque el presidente del Unicaja también aprovechó para lanzar una reflexión: "Tenemos que marcar una línea de prudencia, en lo que creemos, en lo que creemos que debe ser el baloncesto y en lo que el baloncesto genera realmente. A día de hoy, los contratos de baloncesto, comparativamente con los ingresos, son más caros que los de fútbol. Si comparamos los ingresos que genera el baloncesto y los sueldos que tiene el baloncesto, en esa comparativa, son más caros que los de fútbol".

Killian Tillie habla con Juanma Rodríguez y con López Nieto. / Unicaja

¿Plantilla de 13 o de 14?

No obstante, la confección de la plantilla no va a estar marcada por la parte económica. Sí influye, pero López Nieto reconoció "no tener ningún problema". "Tenemos las cuentas muy ordenadas. Será una decisión más bien deportiva. Sobre la dificultad que tiene durante el año 14 jugadores, ellos decidirán. Si lo deciden, perfecto, sobre todo por las rotaciones. Lo de 13 o 14 se decidirá a última hora y será una decisión de Juanma e Ibon", añadió.

Ahora bien, dio alguna pista sobre la decisión final: "El año pasado fueron 14 de manera circunstancial. Si nosotros hubiésemos sabido que Dylan está fuera o Dylan está dentro de forma definitiva, seguramente no hubiésemos tenido a 14 porque a lo mejor no hubiéramos fichado en otro momento a otro '4' para sustituirlo. Son estrategias. Este año ya es distinto, ya no tenemos ese problema".