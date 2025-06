Semana de pasión en Los Guindos: Taylor, Tillie, Kravish, Ejim, Tyson Pérez, Carter...

Arranca este lunes la última semana del mes de junio. Siete días que se presentan como claves para definir el proyecto de un Unicaja 2025/2026 que tiene ya muchas certezas, pero que todavía cuenta con algunas dudas que deberán disiparse en estos próximos días.

La fecha mágica del 30 de junio suele ser la que marca el cambio entre la temporada recién terminada (con el final ya de todos los play offs de las Ligas en Europa) y la próxima que llegará a partir de septiembre. En el caso del Unicaja también parece que habrá un antes y un después del 30 de junio en muchas decisiones...

Kameron Taylor

Es uno de los nombres propios del momento. Como ya se ha explicado, hay equipos de la Euroliga que estudian su incorporación. El Monaco y el Valencia Basket son los dos más interesados. Hay que pagar 800.000 euros para comprar su libertad. Si nadie lo hace esta semana, su cláusula de rescisión se multiplica casi por el doble a partir de julio.

La semana que arranca este lunes va a ser especialmente delicada con este tema. El Unicaja ha contraatacado ofreciendo al jugador una mejora en su ficha. Hay buena sintonía, pero el deseo del jugador de disputar la Euroliga puede ser un hándicap para los intereses cajistas. Toca sufrir estos próximos días. El que crea, que rece.

Kameron Taylor, durante un partido europeo. / Alex Zea

Killian Tillie

Como ya se ha escrito días atrás, hay un acuerdo verbal con Killian Tillie para que renueve su contrato con el Unicaja, que solo falta que se firme y se anuncie de forma oficial. Las dos partes dan por hecho en privado que no habrá problema para que esa renovación se haga efectiva en estos próximos días. En la lista de cuestiones a solucionar de cara al proyecto del próximo curso, el Unicaja no le da excesiva prioridad a lo de Tillie por esa buena sintonía que hay entre las dos partes. ¿Será esta semana cuando se anuncie oficialmente su continuidad? Veremos.

Killian Tillie, uno de los que llegaron el pasado verano. / ACBPhoto-Mariano Pozo

David Kravish

Su situación respecto al Unicaja es calcada a la de Killian Tillie. Ambas partes dan por hecho en privado que la próxima temporada el pívot de pasaporte búlgaro seguirá vistiendo la camiseta verde y morada del Unicaja, pero no hay ninguna confirmación oficial. En realidad, Kravish tiene un año más firmado con el club cajista, lo que pasa que es opcional de manera que ambas partes pueden romperlo en estos días, previo pago de una pequeña indemnización. Todo lo que no sea ver a Kravish en septiembre en Singapur jugando la Copa Intercontinental con el Unicaja sería una sorpresa mayúscula. Parece cantado que además ampliará un año más adicional su vinculación, hasta 2027.

Kravish cuenta en los planes de futuro del Unicaja. / ACBPhoto-M.Pozo

Tyson Pérez

El ala-pívot dominicano fue un problema muy serio para el Unicaja hace unos días, pero ha pasado a ser una preocupación menor en las oficinas de Los Guindos. Como explicó este periódico la semana pasada, José Miguel Pérez Balbuena recibió una oferta de un equipo de Euroliga, por las tres próximas temporadas y una considerable mejora en su ficha, respecto a lo firmado en Málaga. El jugador dudó, pero el Unicaja le ha convencido con una revisión de su contrato. Los rectores cajistas dan por hecho que el jugador vestirá de verde y morado el próximo curso. La verdad es que sería una sorpresa muy grande que hubiera divorcio entre las partes en estos próximos días.

Tyson Pérez, junto a Ibon Navarro / ACBPhoto-Mariano Pozo

Melvin Ejim

A pesar de sus buenas prestaciones y de ser uno de los jugadores preferidos por la afición, no tiene sitio en el proyecto del próximo curso. La plantilla pasa de 14 a 13 profesionales y la pieza que se pierde es la de un ala-pívot.

Si todavía no se ha anunciado de forma oficial que no sigue es porque lo de Tillie no está oficializado y por esa pequeña sombra que ha habido estos días de atrás con Tyson Pérez. El proyecto que quiere el club es que los tres ala-pívots sean Webb III, Tyson Pérez y Tillie. Solo si fallara uno de ellos podría tener sitio Ejim, pero no es la idea. De hecho, es posible que esta semana se oficialice su adiós.

Melvin Ejim, salvo sorpresa, dejará el Unicaja. / ACBPHOTO

Tyson Carter

La salida de Tyson Carter del Unicaja está pendiente solo de que el jugador pague la cláusula para que se haga oficial. Salvo sorpresa, será en estas próximas horas/días cuando Carter pague por su salida del Unicaja, tras tres temporadas siendo un jugador muy importante en la rotación de Ibon Navarro. Una vez que el Unicaja tenga el dinero, el club de Los Guindos anunciará la marcha de Carter, que jugará la próxima temporada en el Estrella Roja de Belgrado, pudiendo cumplir así su deseo de jugar la Euroliga.

Tyson Carter dejará este verano el Unicaja rumbo al Estrella Roja. / AFP7 (EP)

Pendientes de todo

Estamos, como ha quedado claro, en una última semana de junio en la que habrá muchos movimientos en clave cajista. El mercado está en plena ebullición y todavía se pondrá más caliente cuando las finales de las distintas ligas que todavía no han terminado en Europa (como la de la ACB entre el Real Madrid y el Valencia Basket) echen el cierre estos próximos días y entonces los «grandes» irrumpan en este mercado estival. En la web y en la edición de papel de La Opinión de Málaga lo iremos contando todo minuto a minuto.