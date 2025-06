El trienio mágico

¿Cómo se crea una ilusión? La ilusión de volver a ganar la Liga casi 20 temporadas después, 30 años desde el triple errado de Mike Ansley en aquel fatídico cuarto partido de la final de 1995 en Ciudad Jardín, el fallo más icónico de nuestro equipo. Se crea la ilusión tras un trienio de ensueño y una temporada para enmarcar. Tras unos cuartos de final ante el Barcelona impresionantes. Pero la alegría no fue completa, casi nunca lo es. Sin embargo hay algo esperanzador en todo ello: si no ha podido ser este año porque el trasatlántico del Real Madrid no nos ha dado la oportunidad, será el siguiente y si no, el próximo.

Dicen que en la adversidad se llega a ser mejor. No sé, quizá los años anteriores a este fantástico trienio han sido el germen del actual Unicaja. Sin duda lo hemos pasado mal, hay que ser realistas. No solo los años que nos quedamos sin jugar el play off por el título de la ACB o la Copa del Rey, se tocó fondo en 2022 cuando estuvimos cerca de los puestos de descenso. Aquella pesadilla se ha transformado ahora en estas temporadas magníficas, sobre todo la última. Se ha perseverado y se ha conseguido algo asombroso.

De nuevo hay colas para conseguir un abono, se ha llenado el pabellón en numerosas ocasiones. Solo por eso ha merecido la pena la espera. Ha vuelto la atmósfera del Martín Carpena, esa comunión entre grada, jugadores y cuerpo técnico que tanto temen y alaban a la vez los rivales. Porque el Unicaja es un equipo que cautiva, con una afición que encandila en una ciudad que también enamora. Y desde hace algo más de diez años con un himno que emociona.

No solo es grandioso el éxito. Ha comentado Ibon Navarro en varias ocasiones que las derrotas han servido de acicate para futuras victorias. También hemos tenido decepciones sonoras que entran dentro del equilibrio universal. Pero lo que está claro es que ha sido y ¿por qué no? También seguirá siendo una historia apasionante.

Aún queda volver a ganar la Liga, pero también conseguir un título en el Carpena. Llevamos diez y todavía no lo hemos logrado en Málaga. En septiembre tenemos la siguiente oportunidad con la Supercopa Endesa. Ya no estarán Tyson Carter ni Dylan Osetkowski, quizá alguno más. Esperemos que sus sustitutos logren integrarse en este espléndido grupo para que esta bonita historia siga creciendo.

No dejemos que el trienio mágico se quede en stand by, ampliémoslo hasta un lustro. Quizá dentro de dos años podamos escribir otra reseña titulada «El quinquenio maravilloso». Suena bien, ¿no creen?