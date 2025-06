Juanma Rodríguez: "Si Kameron Taylor y Tyson Pérez se van, estaremos preparados para traer sus recambios"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, acompañado de los cuatro trofeos conquistados esta temporada 2024/2025 por el club verde y morado, fue el gran protagonista de la última entrega de la temporada del programa de baloncesto Zona Verde, que emite 101 Televisión.

El dirigente cajista pasó revista a la actualidad del equipo, justo una semana después del final de la temporada, con la derrota liguera en el play off de semifinales. Muchos frentes abiertos hay en la planificación deportiva, que tratará de seguir siendo competitivo la próxima campaña. Esto es lo que dijo Rodríguez en Zona Verde:

Temporada exitosa

"Ha sido una temporada de prácticamente diez meses. Vinimos de Singapur para ir a Murcia donde jugamos un gran baloncesto contra UCAM y Real Madrid. Teníamos mucho ritmo competitivo. Con dos títulos en septiembre, arrancamos la Liga y la BCL muy tranquilos. Este grupo que construimos desde la 22-23 tiene un gran gen competitivo".

Próxima pretemporada y Copa Intercontinental

"La Intercontinental te obliga a ir unos días antes para adaptarte. Vamos a intentar repetir lo que hicimos el año pasado. Vamos a jugar cuatro partidos en pretemporada. Ojalá salga todo bien. Condiciona un viaje largo, tendremos rivales difíciles de preparar porque no son muy conocidos. Seguro que vamos a tener hambre de ganarla otra vez. Nunca sabes lo que te vas a encontrar y es complicado porque estás empezando los entrenamientos. Esperemos que la experiencia que tenemos que nos ayude".

Nota a la temporada 2024/2025

"La nota que le pongo a la temporada es la máxima que se pueda poner. Conseguir 4 títulos y jugando al baloncesto tan bien, con el pabellón entregado, hay que estar muy satisfechos. Si la máxima nota es un 10, le doy un 10. Si hubiéramos ganado la Liga, le daría un 11. Pero es que hemos ganado títulos en septiembre, en febrero y en mayo. Y en Liga llegamos a semifinales en junio. No se puede pedir más a la temporada que hemos hecho".

"Marea verde"

"La afición ha disfrutado mucho. Se vio el último partido en el Carpena. Hay una gran clave que este cuerpo técnico, liderado por Ibon Navarro, ha conectado muy bien con la gente. También el grupo de jugadores, que son referentes para la gente. Hay jugadores con un gran nivel humano y de compromiso. Los jugadores sienten esto como algo suyo. Y eso es algo muy importante. Hay muchos jugadores que van a jugar su cuarta temporada en Málaga. Conseguir esa identidad, no tiene precio".

Carter y Osetkowski

"Siempre estaré agradecido a los jugadores que se van. El club ha hecho su parte de cuidarlos y de tener una manera de trabajar. Ellos saben que son ahora mucho mejores jugadores de cuando llegaron hace 3 años. Solo tengo palabras de agradecimiento a Tyson Carter y a Dylan Osetkowski. Es normal que aspiren a otra cosa, pero ellos saben que como han estado aquí, es complicado que estén en el futuro. Aquí tienen las puertas abiertas por si en el futuro quieren volver. Con ellos no tuvimos opciones de retenerlos porque ya el pasado verano estuvimos cerca de perderlos".

Fichajes de Webb III y Castañeda

"Tenemos muy buenos informes de ambos fichaje. Son informaciones excelentes. Webb III es perfil similar a los que trajimos en 2022. Llega en una madurez importante. De Castañeda hemos investigado un poco más porque no ha estado aquí. Me dijeron que es un jugador muy trabajador. Dice que practicará su español y en breve hablará fluidamente. Es un jugador que puede ir hacia arriba y que tiene mucho margen de mejora. Hemos preferido traer in jugador con hambre, que un veterano. Necesitará un periodo de adaptación le ayudaremos. Solo digo que no cometamos el error de compararlo con Carter. Son jugadores diferentes en su estilo. Ibon lo conoce muy bien y le sacará el mejor partido posible. Es más pequeño que Tyson. Mucho más fuerte. Creemos que es un chico que puede hacer muchas cosas".

Equipo de moda

"Los representantes y los propios jugadores de otros equipos hablan de lo bien que juega este Unicaja, de la química que hay. Nos tratan como si fuésemos un equipo de la Euroliga. Para nosotros esto es un orgullo. Es un orgullo que nos consideren a ese nivel. Los títulos ayudan a que nos vean como un proyecto ganador. El boca a boca nos beneficia. El ambiente del Carpena también ayuda mucho".

Renovación hasta 2028

"Tengo la suerte de estar donde quiero estar. Con mi familia y mis amigos. Sigo teniendo pasión por hacerlo lo mejor posible. Estoy muy cómodo con todos, también con Ibon, por supuesto. Hay mucha gente en el club que hace un trabajo en el club que no se ve y que es clave para que los jugadores estén felices. Agradecido por la confianza de quien ha decidido mi renovación y dispuesto a aportar todo".

Plantilla de 13

"Sabemos la dificultad que es ir al mercado a mitad de temporada. Tener 14 jugadores nos ha dado mucho. Podemos ir a 13 con un jugador 14 que sea un joven, un jugador pensando en el futuro. Tenemos que trabajar con previsión. Pensando en el Unicaja de este curso y de los posteriores. Hay que intentar adelantarnos para seguir siendo competitivos y seguir arriba".

Posibles salidas de Kameron Taylor y Tyson Pérez

"No quiero hacer ningún comentario. Máximo respeto por ellos. El club ha hecho lo que tenía que hacer. Ojalá podamos contar con ellos. Tienen que tomar una decisión. Saben lo que hay aquí, cómo se les cuida y cómo están en Málaga y en el Unicaja. Hay fechas claves con los dos y veremos qué pasa. Que la gente esté tranquila. Estaremos preparados para traer recambios si alguno se va. Habrá soluciones. Buscaremos lo mejor. Tendremos dinero, pero el mercado no es nada fácil".

Killian Tillie

"Con Tillie estamos muy contentos porque venía de dos años sin jugar. Pasó un calvario y este año lo hemos convertido en un jugador sano. Se ha encontrado bien. Nosotros necesitamos un Tillie mejor la próxima temporada. Él lo sabe. Ha encajado sensacionalmente en el club. La mujer está encantada aquí. Se ha adaptado muy bien. Le hemos dicho que tiene que mejorar. Si da ese salto, el año que viene seguro que tendrá opciones para irse de Málaga a un club con otras perspectivas. Va a hacer un trabajo en pretemporada que espero que se vea reflejado pronto cuando empiece la competición".

Ibon Navarro

"Ibon es una persona muy normal. Se puede trabajar muy bien con él. Con el presidente también hay una gran relación. Es un entrenador que despidieron en MoraBanc Andorra por desgaste más que por derrotas o mal baloncesto. Sus equipos eran muy reconocibles, muy agresivos en los dos lados de la pista. Cuando vino a sustituir a Fotis Katsikaris se encontró lo que se encontró y después..."

Mario Saint-Supéry

"Hemos perdido jugadores importantes formados en la cantera y cupos como Guille del Pino, Álvaro Folgueiras y el propio Mario. Le hicimos a Mario un contrato porque sabíamos que iba a ser jugador importante de baloncesto. Mejoró mucho entrenando con el primer equipo y luego salió bien las cesiones a Tizona y Manresa. Creo mucho en él. Ha elegido un sitio muy bueno, su mentalidad es extraordinaria. Si le va muy bien no lo volveremos a ver y si vuelve, aquí estaremos esperándolo".

Nuevo proyecto de cantera

"Hay que resetear qué hacemos con la cantera. Tenemos que protegernos ante lo que viene. Si formamos jugadores, tendremos que sacar un porcentaje, como pasa en el fútbol. La Liga sub 22 tenía que haber llegado hace muchos años. No han contado mucho con los clubes. Ahora, todo son prisas para ponerla en marcha. Si algún jugador va al primer equipo a entrenar o jugar, tendrá que aceptar una serie de condiciones. Y si no, no irá. Hay que protegerse".