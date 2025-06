Ibon Navarro, sobre las salidas del Unicaja: "No voy a decir en shock, pero sorprendido sí"

Después de unos días más que merecidos de descanso, Ibon Navarro ya está de vuelta en Málaga para tomar los mandos de un mercado de fichajes que ha tomado más curvas de las deseadas en el Unicaja. Además, también ha pasado por los micrófonos de COPE Málaga y ha pasado revista por todos los nombres de la actualidad: Kameron Taylor, Yankuba Sima, Tyson Pérez, Dylan Osetkowski, Melvin Ejim, James Webb III, Xavier Castañeda, Melwin Pantzar...

Primeros días de mercado

"Cuando acaba la Liga esperas que pasen cosas, pero no pasaron ni 12 horas. Sabes que puede pasar. No lo esperas y tampoco con el impacto que tuvo por lo sorprendente. Como siempre han dicho el presidente y Juanma, es estar preparados para todo y estamos preparados. No voy a decir en shock, pero sorprendido sí. También nosotros hemos empezado a movernos".

Salida de Kameron Taylor

"Hay clubes y hay entrenadores que no lo hacen, y hay otros que te preguntan por jugadores. Es normal. Todas esas llamadas habían sido por Kameron Taylor. Algunos tenían la capacidad económica de hacer frente a su salida. Hay otros jugadores en mercado, pero podía pasar. No había pasado con Valencia por estar aún en competición, pero sabíamos de su interés desde hace mucho tiempo. No era el movimiento que preveíamos, pensábamos que iba a ser otro club de mayor importancia. Al final, han sido los que se han movido. Es ley de vida".

Adiós de Yankuba Sima

"Me llamó por la mañana, pero estaba reunido con otro jugador. Tenía 9 llamas perdidas y 32 mensajes. Su primer mensaje fue de buenos días, qué cachondo. Hablé con él, ya he estado con él. Estoy muy contento por él, felicitarle y desearle toda la suerte excepto cuando juegue contra nosotros".

Mercado Euroliga

"En algunos casos el dinero será superior, no creo que sea muy superior, pero cuando nos íbamos de viaje nuestros jugadores ya estaban viendo los partidos de Euroliga. Es lo que hay los jueves y los viernes, y es donde están los mejores. Me parece normal que se vean ahí. Si yo a los jugadores cuando vienen les digo que es un buen escaparate para estar en un equipo de potencial mayor... Nadie va a venir a coger la estrella de la Euroliga. Wilbekin, Mike James, Mirotic, Micic. Nadie va a venir a inventarse una. Van a venir a por un jugador de 15 minutos con impacto. Si miras lo que hace un jugador del Unicaja, con lo exitoso que es el Unicaja, estás seguro de tener un rendimiento parecido. Tenemos 14 jugadores potencialmente de Euroliga. Si eso les empuja a salir de aquí, no te puedes molestar. Lo estaremos haciendo bien cuando Darío, Yankuba, Tyson Carter, Dylan y alguno que no ha salido se ha podido marchar".

Tyson Pérez

"Tampoco creo que fuera a salir a un equipo de Euroliga en España. Son contextos diferentes. Tyson empezó mucho más tarde que los demás. En la vida hay momentos personales. Yankuba lleva dos años y medio, Tyson Carter lleva tres, Dylan Osetkowski lleva tres y Tyson Pérez lleva uno. Es una pregunta más para él, pero está a gusto, siente que puede mejorar más. Igual el impulso no es el que tienen los compañeros que salen. Estaría encantado de que se quedase porque es importante. Si todos tienen un impacto alto, el de Tyson por su forma de jugar es más alto todavía".

Tyson Pérez celebra con Tyson Carter en la pista del Reggiana. / BCL

David Kravish, Killian Tillie y Melvin Ejim

"Son cosas que están colgando por una sencilla razón: no sabemos quiénes son los otros. No es lo mismo que siga Tyson a que no se vaya, no es lo mismo que siga Yankuba Sima a que no, tampoco el relevo de Sima. Hay cosas que hemos querido esperar hasta el 30 de junio porque tomar decisiones rápidas puede hacer que te pilles los dedos. Melvin y David han estado tres años y son un pilar fundamental. Killian es un jugador que viene dos años para recuperarlo como jugador y después recuperarlo como jugador de baloncesto a su gran nivel. Hay que reevaluar su estado físico y ahora le conocemos mejor. Ha salido Dylan y vamos a ver quiénes pueden entrar y salir. Vamos a esperar unos días a ver cómo se mueve el mercado".

James Webb III y Xavier Castañeda

"Son muy diferentes. Por eso vamos a tener cambiar cosas de cómo jugar. James Webb tiene poco que ver con los '4'. Es para tenerlo abierto y de poste bajo, tira como un '3'. Tiene capacidad de subir el balón. Xavier es un jugador muy distinto al Carter que se va, pero no tan distinto al Carter que llegó. Es más joven que Tyson. No ha podido jugar la segunda parte de la temporada por lesión y ha sido el segundo máximo anotador en Francia. En enero parecía de Euroliga. La lesión le hizo perder posiciones y ha sido una oportunidad. Lo teníamos en el radar y Juanma se puso a la tarea. Cuando Tyson vino como '2', nuestro trabajo era convertirlo en combo para abrirle la puerta de la Euroliga. Entonces era un caramelito. Castañeda ya es más '1'. Tendremos que readaptar todo para jugar dos jugadores con bases juntos. Más puntualmente, pero en momentos hemos tenido a Alberto y Kendrick juntos. Tendremos otros hándicaps, pero tenemos que pensar en lo que vamos a ganar. Es un jugador diferente, no le podemos comparar con Tyson porque parten de una posición distinta".

Melwin Pantzar

"Ahora mismo, viendo la plantilla exterior, era un jugador que no hubiera tenido el encaje adecuado. Es o que pasó con Mario. No es que no esté preparado. Es que en su rol ya hay al menos un jugador. El espacio para crecer y mejorar es muy limitado. Cuatro bases es impensable también".

Melwin Pantzar jugará en el Unicaja desde 2026. / ACBPhoto

Dylan Osetkowski

"Cuando estábamos después de la Final Four de Atenas, hablé que había problemas. No era Dylan Osetkowski, también tenía otros problemas personales. Afectaban en el día a día y en su rendimiento. Por desconocimiento de la persona, hemos sido un poco injustos con Dylan. Hay gente que expresa de una manera sus emociones y hay gente que las intenta esconder detrás de una fachada. Dylan es así. Nos metimos en un círculo vicioso de verlo desconectado, pero tenía un problema, le sacó a nivel mental. No tenía nada que ver con su fichaje por otro equipo ni por la presunta sanción. Incluso con él hicimos un trabajo para que tomara protagonismo en el banquillo y que no se distrajese con sus problemas. En Tenerife está muy activo con los entrenadores. Necesitaba cosas que le obligaran a pensar en algo que no fueran sus problemas. Era muy difícil para él. Cuando volvimos de Madrid, hablamos con él y seguíamos sin verle, pero creímos que, no porque los compañeros no pueden, la serie tenía que cambiar y podía ser con él. Habló con los compañeros e hizo ver que podía ser el último partido e hizo un esfuerzo por conectarse. Hubo momentos que se desconectó porque no era fácil dejar los problemas en la línea de banda. No ha sido la despedida soñada, pero ha sido justa por lo que ha sido estos años".

¿El futuro de Ibon está en la Euroliga?

"Igual la Euroliga es una competición que tampoco tiene más recorrido. No voy a decir que no, a todos nos gustaría. Sí creo, porque lo hablo, que no sé si este modelo es para entrar en la Euroliga. No sé si esta forma de jugar y gestionar es válido con una o dos estrellas de 30 minutos. Me cuesta ver si sería capaz de que Diallo, Mike James y Theis jugaran solo 18 minutos y estuviesen contentos. A los que están aquí les puedo decir que es el método de ir allá. Sí que me gustaría, pero igual es con el nombre de otra competición e igual no tengo ni que moverme para jugarla. No es una cosa que para mí ahora sea una prioridad absoluta. De asistente en la NBA no me veo. He tenido la oportunidad de ir a la Liga de Verano, pero julio es exclusivo para mi hijo. Mi máxima preocupación, y es muy grande, es hacer el equipo y hacerlo jugar con tantas piezas nuevas".