Ibon Navarro: "Parece que van a salir 5 jugadores"

Ibon Navarro habló el pasado viernes en COPE Málaga de la actualidad del Unicaja en este inicio del mercado estival. También concedió este fin de semana una entrevista en OK Diario, en la que dejó algunas reflexiones en voz alta que todavía no tienen confirmación oficial por parte del club, como la salida de Tyson Carter y de Yankuba Sima o la no renovación de Melvin Ejim.

Cinco bajas

Preguntado sobre un supuesto "desarme" del Unicaja en este mercado estival, Ibon Navarro fue muy claro: "Parece que van a salir cinco, pero el primer verano salieron nueve. Confío mucho en el trabajo que hacemos con la secretaría técnica de rastrear. No ahora, lo llevamos haciendo los últimos tres años. Tenemos que estar preparados. Estoy bastante seguro de que vamos a dar primero con las personas y luego con los jugadores adecuados, pero es posible que tengamos que cambiar un poco la forma de jugar y que nos lleve un tiempo volver a ser lo sólidos que hemos llegado a ser con el grupo que ahora termina"

Esos "5" de los que habla Ibon Navarro son los ya anunciados oficialmente Dylan Osetkowski (Partizan) y Kameron Taylor (Valencia Basket), además de Tyson Carter (Estrella Roja) y Yankuba Sima (Valencia Basket), que pagarán sus respectivas cláusulas de rescisión, además de Melvin Ejim, que será el jugador sacrificado para que la plantilla pase de 14 a 13 jugadores profesionales.

Ibon Navarro habla con Tyson Carter. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Relación de tira y afloja con Dylan Osetkowski

Ibon Navarro también habló de la ausencia por decisión técnica de Osetkowski en los dos partidos de semifinales jugados en el Movistar Arena, ante el Real Madrid: "Parece que si dejamos a Dylan Osetkowski fuera es que tiramos el partido y la gente no entiende que el jugador que juega por él lo ponemos y confiamos en él tanto como con Dylan Osetkowski. Nosotros no perdimos en Madrid porque no jugó. Perdemos porque el Real Madrid fue mejor que nosotros en los dos partidos. Concretamente en el primero, mucho mejor, y el segundo tuvimos diez minutos muy malos, pero competimos mucho mejor a pesar de que no estaba. El que jugó estaba más preparado que Dylan Osetkowski. Hay una acción y una reacción. Él se da cuenta de que realmente no está bien, está muy desconectado y hace un esfuerzo por conectarse y ayudar al equipo, pero en ese momento él estaba totalmente desconectado por el equipo. Por muchas cosas, no sólo por el tema del Partizan, sino también por otras cosas que no tenéis que conocer porque entra dentro de la privacidad del jugador", explicó.

Ibon Navarro habla con Osetkowski durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

¿Ganar la Liga Endesa?

Respecto a si el objetivo del Unicaja 25/26 debe ser ganar la Liga Endesa, el entrenador cajista fue muy claro: "Nosotros no somos el equipo que tiene que ganar la Liga. Pensar que nosotros nos vamos a enfocar en ganar la Liga es no vivir en la realidad. La Liga es una competición que en teoría el año que viene la van a ganar el Real Madrid, el Barcelona o el Valencia, incluso te diría el Baskonia. Cualquiera de esos cuatro equipos (son de Euroliga) estará más capacitado que nosotros a priori para ganarla. Igual que lo ha estado en los últimos tres años. Otra cosa es que nosotros a base de trabajo y acertar y un poquito de suerte pues podamos competir con ellos. Si con el mejor equipo de los últimos años no hemos conseguido ganarlo en las últimas tres temporadas parece poco probable que lo vayamos a hacer ahora. Dicho lo cual, veremos".

Relación con Chus Mateo

Por último, también habló de su cruce de declaraciones con Chus Mateo en la semifinal liguera. "No hemos podido hablar. Vamos a hablar porque ya nos hemos escrito, pero no hemos podido hablar porque al final él hasta el miércoles estaba jugando la final y estaba a lo que tenía que estar. Después sí nos hemos escrito y yo le felicité y tenemos pendiente hablar", sentenció.