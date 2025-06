Mario Saint-Supéry paga su cláusula de rescisión y abandona el Unicaja rumbo a la NCAA

El Unicaja anunció este lunes haber recibido la comunicación por parte de Mario Saint-Supéry de que ejerce su derecho unilateral de resolución anticipada del contrato y el primer pago de la misma. El base formado en la cantera de Los Guindos y que tenía contrato hasta 2028 emprende una nueva aventura para la que el club le desea "toda la suerte a nivel profesional y personal".

Canterano

Saint-Supéry llegó a la cantera del Unicaja estando todavía en la etapa minibasket desde el CB El Palo y es el jugador más joven que ha debutado con la camiseta malagueña. Con 15 años, 11 meses y 2 días jugó su primer partido con el Unicaja en la pista del Filou Oostende belga el 16 de marzo de 2022.

Además, hay que destacar que estuvo en la dinámica habitual del primer equipo en la temporada 2022-23, en la que formó parte de esa plantilla que ganó la Copa del Rey 2023 en Badalona. Las dos últimas temporadas ha estado cedido en el Tizona Burgos (Primera FEB) y en el Baxi Manresa (Liga Endesa).

Despedida de Mario Saint-Supéry

El jugador utilizó sus redes sociales para decir adiós: "Unicaja es mi casa, soy malagueño, gran parte de mi familia es malagueña, Málaga es mi tierra, donde me he criado, si soy jugador profesional de baloncesto, en buena parte, es gracias a lo que he aprendido en este club, donde, desde sus categorías inferiores, he crecido hasta poder cumplir el sueño de todo niño, debutar en la ACB en mi casa con mi gente.

En ese desarrollo, las cesiones, que a veces parecen difíciles, al verte alejado de tu principal ilusión que es jugar en tu equipo, han sido lecciones que me han ayudado a crecer.

Quiero agradecer a todos los compañeros y entrenadores que he tenido desde el primer día, también dar las gracias a los fisios, prepas y gente de las oficinas del club, así como a los directivos que me han hecho entender los valores con los que debo competir y honrar esta camiseta y este deporte.

También a la marea verde y a los Mihitas, por el cariño que he recibido desde el primer día, y porque el Carpena no sería nada sin vosotros.

A mi familia, por apoyarme y acompañarme siempre a la hora de cumplir mis sueños, a mis padres en especial, pero sobre todo hoy quiero dar las gracias a mi madre, ya que mi padre me enseñó a amar este deporte, pero mi madre me ha educado con los valores que me hacen ser la persona que soy hoy.

Me voy a un nuevo país y empiezo un nuevo reto con todo lo aprendido y con la misma ilusión de siempre, gracias Málaga, gracias al equipo de mi vida, gracias Unicaja".