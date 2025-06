Así será la nueva y reforzada BCL 2025/2026

La ciudad suiza de Lausana será este miércoles el lugar en el que se ponga la primera piedra a la Basketball Champions League 2025/2026. La verdad es que estamos ante una nueva era en la BCL, que endurece considerablemente su nivel deportivo con la llegada este próximo curso de equipos de potencial de Euroliga, como el Alba Berlín, o de nivel de la Eurocup, como el Dreamland Gran Canaria o el Joventut de Badalona.

32 participantes

La lista tiene, de momento, 29 clubes confirmados por sus resultados deportivos, a los que se unirán los tres clasificados desde la Fase Previa, para sumar los 32 participantes que comenzarán la fase de grupos el próximo mes de octubre.

Habrá varias caras nuevas que también mejorarán el nivel. Cuatro ejemplos son el Karditsa Iaponiki, quinto clasificado de la Liga griega; el Mersin Sports Club, cuartofinalista de la liga turca; el MLP Academics Heidelberg, semifinalista de la liga alemana y el Trapani Shark, semifinalista de la LEGA en Italia.

El Unicaja defiende corona

El Unicaja tratará de defender su título logrado las dos últimas temporadas de forma consecutiva, al ganar la Final Four de Belgrado 2024 y la Final Four de Atenas 2025. No parece que sea un camino sencillo ya que con el horizonte de esa NBA Europa que está por llegar, muchos equipos del Viejo Continente tratarán de hacer méritos deportivos en esta próxima BCL para optar a entrar en la nueva competición que se está gestando entre FIBA y NBA.

Participantes en la BCL 2025 2026. / BCL

Lista de 29 equipos con plaza fija

Estos son, en orden alfabético, los primeros 29 equipos de la alineación de la Temporada Regular, a los que habrá que añadir los tres equipos más saldrán de los torneos de la Ronda de Calificación:

AEK Betsson BC (GRE); Alba Berlín (GER); Bnei Penlink Herzliya (ISR); Cholet Basket (FRA); Dreamland Gran Canaria; ERA Nymburk (CZE); Filou Oostende (BEL); FIT/One Wurzburg Baskets (GER); Galatasaray (TUR); Hapoel Netanel Holon (ISR); Igokea m:tel (BIH); Joventut Badalona; Karditsa Iaponiki (GRE); La Laguna Tenerife; Legia Warszawa. Le Mans Sarthe Basket (FRA); Mersin Sports Club (TUR); MLP Academics Heidelberg (GER); NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (HUN); Pallacanestro Trieste (ITA); Promitheas Patras Vikos Cola (GRE); Rytas Vilnius (LTU); Sabah BC (AZE); SL Benfica (POR); Spartak Office Shoes (SRB); Tofas Bursa (TUR); Trapani Shark (ITA); Unicaja y VEF Riga (LAT).

Principales rivales del Unicaja

En esa lista, destacan varios equipos que pueden optar a jugar la próxima Final Four. AEK, Galatasaray y La Laguna Tenerife estuvieron luchando por el título en la Final a 4 de Atenas y serán aspirantes serios a volver a intentarlo. Obviamente, el Alba Berlín parte como uno de los enemigos a batir por su músculo económico, por su fiel masa social y por su condición de equipo de Euroliga hasta hace solo unos meses. Los españoles Gran Canaria y Joventut, el Rytas lituano, el Tofas Bursa turco o los italianos del Trieste y Trapani seguro que también lo pelearán.

Fase Previa

Y ojo, que de la Fase Previa llegarán tres equipos que podrían dar todavía más lustre a la lista de participantes. El propio UCAM Murcia buscará un billete en los torneos de la Ronda de Calificación se llevarán a cabo del 23 al 28 de septiembre. También intentarán colarse en la Fase de Grupos otros equipos importantes como el Bursaspor Basketbol (TUR); PAOK mateco (GRE) o el Pallacanestro Reggiana (ITA), por poner tres ejemplos más.

La ceremonia de sorteo para los grupos de la Temporada Regular será transmitida este miércoles 2 de julio en vivo, a partir de las 12 horas, por el canal oficial de YouTube BCL.