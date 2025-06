El Unicaja y Melvin Ejim oficializan su adiós

Era un secreto a voces desde la pasada semana. El Unicaja no quería una plantilla de 14 profesionales, tenía que prescindir de uno de los 7 jugadores interiores y el elegido para abandonar el equipo, desde el primer momento, fue Melvin Ejim.

Han pasado unos días sin que hubiera confirmación oficial hasta que este 30 de junio, coincidiendo con esa fecha mágica que marca el final de una temporada y el inicio de otra, jugador y club se han despedido públicamente.

Despedida del Unicaja

En el caso del club ha sido con un post en X en el que recuerda sus 6 títulos en 4 temporadas "para un jugador todo corazón. ¡Muchas gracias, Melvin! Te deseamos lo mejor a nivel personal y profesional", acompañado de una foto del jugador delante de la catedral, con los cuatro trofeos conseguidos por el club este curso recién terminado.

Despedida del jugador

Por su parte, Melvin Ejim, utilizó su cuenta de Instagram para decir adiós al Unicaja y a la "marea verde": "Dicen que todas las cosas buenas llegan a su fin, pero estoy seguro de que los momentos que compartimos durarán toda la vida. Gracias a mis compañeros de equipo que han hecho de estos 3 años uno de los baloncestos más competitivos, ganadores, divertidos y al límite de los que he sido parte. Gracias a los entrenadores y al personal que me han ayudado, tratado, animado y guiado a través de esta experiencia. Para el equipo directivo que creyó que podía impactar y ser una gran parte de este equipo. Y el mayor agradecimiento a los fans y ciudad de Málaga que nos abrazaron a mí y a mi familia desde el momento en que llegamos. No hay lugar igual. Gracias por todo tu apoyo, recuerdos y cariño. Siempre te llevo conmigo, siempre un malagueño. ¡Emocionado por el futuro y orgulloso de mi pasado!"

Dos etapas de verde y morado

El internacional por Canadá llegó por primera vez al Unicaja en la temporada 2019/20. Jugó 29 partidos en los que promedió 6,8 puntos, 3,2 rebotes y 1 asistencia. El Unicaja no ejerció la cláusula de renovación por un año más y se marchó al KK Budućnost Podgorica de Montenegro (donde conquistó la Liga) y, después, al Cedevita Olimpija esloveno.

Regresó en el verano de 2022 al proyecto ya de Ibon Navarro. Se despide después de demostrar su valía en su posición, el ‘4’, pero también la adaptación para jugar de ‘3‘. Su energía y su físico seguro que se echarán de menos la próxima temporada.

Casi 200 partidos

Melvin Ejim se marcha del club de Los Guindos después de haber vestido en 193 duelos la elástica verdimorada. El 22º jugador de la historia que más ha vestido la camiseta del Unicaja. Se despide promediando 5,5 puntos y 2,4 rebotes en los casi 15 minutos que ha estado sobre la pista en cada partido.